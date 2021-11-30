嘉義市府連結在地店家建構友善環境　無障礙「通用化」頗受好評

▲▼嘉義市府連結在地店家建構友善宜居嘉園 獲得特派員肯定。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為響應聯合國身心障礙者權利公約（簡稱CRPD），促進、保護和確保實現長者及身心障礙者平等享有，並將社會融合概念融入日常生活，建構友善、舒適環境，推出各項服務，兼顧不同群體的需求，市府社會處推出「友善在嘉，愛我＋1」計畫，培訓不同障礙類別身心障礙者擔任特派員實際到店家用餐消費藉以瞭解、體驗，將建立屬於嘉義市友善店家的資訊網，計畫於6月17日執行至今共有21位特派員參與，已實地走訪共123家店，並肯定市府建構友善環境的決心與努力。

擔任友善店家特派員的嘉義市脊髓損傷者協會理事長林育生表示，本次「友善在嘉，愛我＋1」計畫，特派員培力工作坊課程豐富、實用，包含無障礙法規、無障礙改善、跨障別無障礙分享座談及友善店家訪查實作等。友善特派員訪視店家，最重要的目的在於推廣本市友善店家的服務可以朝向「通用化」，如；改善門檻、無障礙廁所、走道、桌距、餐桌高度，協助聾啞人士點餐服務、容納視障者攜導盲犬進入、婦幼安全桌椅及餐具等。

林育生更提到，他走訪的6間餐廳，店家都很友善、也願意聆聽障礙者的需求。相信將來身障、高齡者可透過嘉義市的友善店家資訊網，讓外出更便利，同時提高社會參與願意。他也鼓勵身障、高齡者搭配便捷無障礙的市區公車外出享用坐落社區各處的嘉義特色美食。

社會處表示，幸福不僅僅是個人生活需求的滿足，更期望能照顧到城市中弱勢公民的需求。因此，嘉義市政府推出「110年一齊趣嘉遊‧全齡友善旅遊-友善店家輔導及無障礙空間修繕服務」計畫，號召嘉義市各類店家參與；同時邀請不同障別身心障礙者擔任特派員，實地走訪嘉義市店家，目標推廣「友善優先席」、「電動輪椅充電座」、「視障者服務」及「婦幼好貼心」四項無障礙環境、高齡和親子友善服務理念，並將訪查成果登錄網站，建立屬於嘉義市的友善店家資訊網。