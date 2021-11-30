嘉義大學鋼琴大小提琴三重奏音樂會　融入台灣民謠精神

▲嘉大音樂學系小提琴家趙恆振教師。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學音樂學系專業師資群小提琴家趙恆振、鋼琴家丁心茹及大提琴家黃盈媛知名優秀演奏家，將於今天(30日)晚上7時30分在民雄校區文薈廳演出貝多芬二首經典作品－《大公》與作品1之c小調鋼琴三重奏，並結合本土作曲家蕭泰然大師代表作的《福爾摩沙》鋼琴三重奏，帶來一場西方與臺灣音樂融合的音樂饗宴，歡迎愛好音樂民眾共襄盛舉。

▲嘉大音樂學系大提琴家黃盈媛教師。（圖／記者翁伊森翻攝）

《大公》鋼琴三重奏為貝多芬以鋼琴家身分公開演出的最後一首作品，當時貝多芬已近乎全聾，該曲被譽為鋼琴三重奏之圭臬，西洋音樂史中巔峰之作，同時也為浪漫時期的音樂開創新的方向。作品1之c小調鋼琴三重奏則是青年貝多芬初試啼聲的成名作品，樂曲展現出強烈的熱情與不凡的高度與創意。馳名於國際樂壇的臺灣音樂家蕭泰然，將本土音樂融入西方音樂創作，長期以來他以臺灣民謠的精神為主體，融入西方古典、浪漫、印象及現代音域的技巧，創作現代的臺灣新音樂，被譽為「臺灣拉赫曼尼諾夫－最後的浪漫主義鋼琴詩人」。

▲嘉大音樂學系鋼琴家丁心茹教師。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次演出的三位教授自幼學習音樂演奏，總在每個演奏生涯的轉捩點等待著重新詮釋、體驗這些不朽動聽的作品，相信透過樂曲能夠傳遞感動、喜樂與溫暖。2021年歲末前夕，嘉大專業教師群獻上三首自浪漫時期至20世紀本土曲目中經典與膾炙人口的名曲，期盼能以最誠摯的心與專業的演出，為雲嘉南地區聽眾開啟最令人回味無窮的音樂之窗，讓弦樂與鋼琴悠揚的樂章更具生命力，引領大家進入另一個美妙的音樂殿堂。