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吳鳳科大7千餘萬元成立航太車輛館　培育車輛與航太製造人才

▲吳鳳科大耗資七千餘萬元成立航太車輛館。（圖／記者翁伊森攝）

▲吳鳳科大耗資七千餘萬元成立航太車輛館。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

連續八年榮獲教育部技職之光的吳鳳科大， 秉持「務實致用」，培養理論與實務兼俱的時代青年；設置的技能檢定與訓練場所數已高居雲嘉南之首，積極推動「證照+實習」目標，培育學生專業知識和實用技能，作育學生「畢業即就業」目標。更大刀闊斧的投資7300餘萬元興建「APOLLO航太車輛館」， 以培育車輛與航太製造領域的專業技術人才。

▲吳鳳科大耗資七千餘萬元成立航太車輛館。（圖／記者翁伊森攝）
吳鳳科大校長蔡宏榮表示，創校56年來，一直秉持技職教育理念，提供學生有更先進、更符合業界期待的技術及實習環境。學系創立同時規畫興建「APOLLO航太車輛館」，廠房落成感謝本校胡宗鑫董事長和董事會的支持，雖然面臨少子女化，本校董事會仍大力挹注經費建設新館，為了提供學子寬敞空間與多功能教學用途。

館內的儀器設備包括車輛動力檢測設施(汽車底盤動力計、機車底盤馬力計)、汽車修護甲、乙級設備等，其中，汽車修護甲級檢定考場將是南部地區唯一的甲級檢定考場，期能提升產業界與學術界的實務能力。期許未來會有更多高工職校學生銜接至就學，透過專業師資、教學設施及知名汽車企業SCANIA(永德福)、TOYOTA(南都)、HONDA(嘉田)、FORD(瑞特)、VOLVO(匯勝)、MITSUBISHI(匯豐)、LUXGEN(納智捷)、GOGORO(智慧嘉)、AEON(冠明)、ISUZU(合眾)等合作，推動雙軌旗艦、業界實習、訓練課程等，共同培育務實專業技能以嘉惠學子。

▲吳鳳科大耗資七千餘萬元成立航太車輛館。（圖／記者翁伊森攝）


配合航太車輛館的落成，上午活動包括車輛動力檢測中心、汽車修護甲級、乙級術科設施與場地、四台改裝跑車展示。下午活動由金屬中心辦理「車輛科技與航太產業的未來發展趨勢論壇」，論壇內容包括航太車輛館的建置、汽車產業變化、航太產業趨勢、5G+車聯網應用等，發展修護技術之提升、電動車技術轉型等車輛產業，期望達成培育車輛修護及經營管理專才之教育目標，並進而發展成雲嘉南車輛人才培育之培訓中心。

▲吳鳳科大耗資七千餘萬元成立航太車輛館。（圖／記者翁伊森攝）

除了維修技術提升及產業轉型外，「APOLLO航太車輛館」亦設置汽車及機車動力檢測實驗室，做為協助廠商檢測及開發車輛相關部件之驗證，提供檢測分析報告並輔導雲嘉南車輛相關廠商申請SBIR經濟部小型企業創新研發計畫。此外，配合嘉義縣政府成立「民雄航太園區」，培養航太領域之無人機製造的人才。


 

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