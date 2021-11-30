投縣補助警車汰換　埔里警分局獲11輛新車價值千萬破紀錄

▲埔里分局最新一批警車汰換數量、金額皆創紀錄（下同）。（圖／埔里警分局提供）

記者高堂堯／南投報導

埔里警分局為有效提升警察同仁執勤安全及量能，今年獲縣府相關預算購買豐田Camry2.0、三菱Outlander2.4等轎車或休旅車作為警用車輛，又獲地母廟廟方慷慨捐贈豐田Cross休旅車1輛，29日一口氣有11輛新車到位、總值近千萬元，數量不但是全縣各分局之冠，金額也創下分局史上警車汰換的紀錄。

這批全新警車在昨天中午開抵分局，在大門前一字排開、氣象一新，埔里分局表示，其中有8輛巡邏車、3輛偵防車，將分配分局、偵查隊及轄內6個派出所使用。

埔里分局指出，警用車輛使用頻率高，也耗損速度也加快，分局有一批2012至2013年撥補的巡邏車及偵防車，已達至少使用7年的汰換標準，平均里程數更近25萬公里，甚至還有車輛達到31萬公里，遠超過12萬5000公里的安全上限，而老舊車輛不僅增加維修成本，也影響員警執勤效率與安全。

分局表示，今年南投縣政府透過「110年度加速汰換老舊警用車輛」、「110年度中央一般性補助款」等款項，統一採購全新巡邏車及偵防車，埔里寶湖宮天地堂地母廟也公益捐贈1輛，總數達30餘輛，埔里分局共計汰換11輛，也期許能提升員警執勤效能與打擊犯罪的機動性，讓民眾生命財產安全獲得更大保障。



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