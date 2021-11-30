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社會 社會焦點 保障人權

尾隨同事進女廁關燈性侵　色男反被逼到「擠牆角」狂敲

記者黃翊婷／綜合報導

梁姓物流人員去年9月某日下午見女同事小琳（化名）獨自前往6樓廁所，竟尾隨入內，試圖強行將人拖進隔間性侵，沒想到卻被「水壺反制」逼到牆角，最後沒有得逞，並被桃園地院依強制性交未遂罪判處2年有期徒刑，全案仍可上訴。

▲桃園市伍姓男子今年5月間上午在某大學尾隨身材窈窕女大生進入廁所，以手機伸入門縫底下竊錄女大生如廁隱私畫面，事後被發現被警方循線查獲。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲小琳在廁所內拚命反抗才逃出陳男的狼爪。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

判決書中提到，梁男2020年間在某公司擔任貨品上架的物流人員，同年9月某日下午他看見同事小琳獨自前往6樓的廁所，於是尾隨進入女廁，過程中還將電燈關閉，等到對方走出隔間，再以手勒脖試圖拖回最後一間隔間性侵。

小琳證稱，遭到拖行時有極力反抗，動手又推又打，身上剛好還有一個水壺，她馬上拿起水壺進行反擊，另外因為電燈被關閉，她看不清楚對方是誰，只感覺好像是一個比自己高的人，身體並不強壯，「我是用背把他擠到廁所隔間的牆角，他沒有得逞。」

陳男被逮後對於上述犯行揭坦承不諱，他表示，與小琳其實並不認識，過程中女方一直激烈反抗，想要掙脫，他還被拿東西敲擊，只好作罷。

桃園地院法官認為，陳男不僅不認識小琳，還違背她的意願意圖強行發生性關係，只為了滿足一己私慾，顯然不尊重他人的性自主決定權，造成女方心理及精神上的痛苦，至今也沒有達成和解或取得原諒，最終依強制性交未遂罪判處2年有期徒刑，全案仍可上訴。

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