台北瘋跨年！週末市集接力嗨　網美必朝聖6大魔幻燈飾一次看

▲台北瘋跨年，「臺北最High新年城-2022跨年活動」推出一連串活動超嗨。（圖／台北市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

迎耶誕、瘋跨年一連串活動不間斷，想好要怎麼和親朋好友一起度過嗎？三五好友想一起隨興走走有更好的選擇，台北城內不只燈飾吸引人，這次特別集結不同風格市集，搭配6大裝置燈飾許你一個美好浪漫的歲末年終，「臺北最High新年城-2022跨年系列活動」即日起至111/1/1陸續展開，文山區、北投區、信義區、南港區紛將文青市集變身節慶限定風格，期間6大地區裝置燈飾每天17點~22點亮燈，不妨到現場走走感受歲末同歡愉悅的氣氛。

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▲心中山線形公園打造魔幻森林燈飾，搭配童趣燈海隧道好夢幻。

▲位於貓空站景觀台的燈飾裝置結合貓空特色打造星空天幕。

中山區

文青假日最愛逛的中山區在心中山線形公園有綠色廊道搭配童趣發光梯、巨大愛心雲朵、燈海隧道，帶給大家沐浴在森林中的舒適感受，林蔭下一座座七彩小山，營造悠閒感，市民外出漫遊在此更舒服愜意。

文山區

貓空站景觀台的燈飾裝置結合貓空特色打造星空天幕，在此可享受貓空夜之美。12/4在文山區的景行公園舉辦風格市集，質感選物包括桌燈、收納櫃、蠟燭、擺飾小物、藝術手作等商品，營造質感生活圈氛圍，讓改建後的景行公園煥然一新。當天台北市吉祥物熊讚也將到景行公園舉辦見面會，還有知名歌手演出，陪伴親子及情侶們度過輕鬆的假日。



▲北投區的燈飾是夜櫻氛圍，整個北投因此充滿濃濃的日式風情。



▲信義區12/18當日舉辦「純白」色調佈置的明白市集，由光線交織而成的2022燈飾，陪你一起勇敢向前。

北投區

北投區的燈飾是夜櫻氛圍，整個北投因此充滿濃濃的日式風情，瀰漫療癒身心暖意，12/11七星公園舉辦心花開市集，邀請與花有關的小物攤販進駐，更有在地商家一同參與，舞台演出邀請「藝起那卡西」及在地城市科技大學演出。

信義區

信義區充滿濃厚的慶祝歡樂氛圍，代表燈飾以銀白的雪花天幕，打造夢幻的雪白國度，透亮水晶隧道帶你穿梭虛實之間，由光線交織而成的「2022」，陪你一起勇敢向前。在繽紛的鬧區中也有白色市集進駐，12/18當日以「純白」作為主色調佈置的明白市集，販售以白色為主題的質感小物，邀請大家一起dress code裝扮白色，舞台演出邀請療癒的小提琴演奏及溫暖男聲、女聲唱進你我的心。



▲南港區限定活動於12/19在流行音樂夢想的孕育基地「台北流行音樂中心」舉辦夢想市集，巨大燈牆隨著科幻音頻跳動。



南港區

代表燈飾是由巨大燈牆打造的裝置藝術，燈牆隨著科幻音頻跳動，111/1/1前每天晚上17點～22點亮燈，每個整點有10分鐘的聖誕聲光，大小朋友在這可以一起邁向夢想的冒險及聖誕燈光饗宴。迎接2022年的跨年前夕，南港區限定活動於12/19在流行音樂夢想的孕育基地「台北流行音樂中心」舉辦夢想市集，邀請跟夢想、親子、創造力有關的攤位進駐。

▲西門町武昌街行人徒步區打造成如同擁有千千萬萬顆星的宇宙銀河。



說到跨年活動怎能錯過年輕人最多的萬華區，代表裝置燈飾位在台北市第一條指標性的西門町徒步區，在武昌街打造成如同擁有千千萬萬顆星的宇宙銀河，代表勇敢璀璨的探索之心，讓西門町的徒步區更夢幻。台北市6大區域的藝術燈飾讓夜晚更魔幻，吸引民眾一同來拍美照打卡，以及週末市集活動，一路玩到2022。

提醒民眾，搭乘大眾運輸請全程佩戴口罩、勤洗手，保持社交距離，如出入特定公共場所，請配合實聯制、量額溫、消毒雙手，開心出遊也別忘了認真防疫喔！

(臺北市政府觀光傳播局廣告)