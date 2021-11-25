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說走就走！台北5大最強冬季活動攻略　從聖誕一路玩到元宵

台北市冬季大型活動宣傳（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲台北年底活動一波波熱鬧接力，讓大家從聖誕、跨年一路玩到明年燈節。（圖／臺北市商業處提供）

生活中心／台北報導

只是一眨眼，不知不覺來到了年末，即將與2021年揮別說再見，而過去近半年時間，日子都被緊繃的「防疫」所佔據，窩在家裡悶好久了，趁疫情趨緩，快揪親朋好友外出走走透氣，冬季大型活動都在「台北總冬員」，趕快筆記下來，從聖誕節一路嗨到農曆過年！

▲▼台北曆,總冬員,跨年,2022,臺北跨年,公館,聖誕,2022臺北燈節,臺北年貨大街。（圖／臺北市商業處提供）

▲還在找哪裡有好玩的嗎？冬季大型活動都在「台北總冬員」，直接照著走就行！（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲▼台北曆,總冬員,跨年,2022,臺北跨年,公館,聖誕,2022臺北燈節,臺北年貨大街。（圖／臺北市商業處提供）

▲在台北過聖誕，不要錯過美麗的燈飾造景，幫自己拍張網美照。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

2021繽紛耶誕玩台北　活動時間：11/19～111/1/3
越接近年底，除了倒數等跨年，也迎來大小朋友最期待的聖誕節，此時百貨、商圈店家紛紛擺出聖誕樹、聖誕老公公等各種佈置，大街小巷瀰漫濃濃的歡樂氣氛，還有各種繽紛閃耀的美麗耶誕燈飾造景遍佈台北街道，有超過50處「Fun閃台北」燈飾造景，信義區香堤大道還有燈飾打造的空中散步道，以光之旅程為概念打造奇幻夢境之旅、璀璨希望之旅、閃耀星河之旅、浪漫愛情之旅及快樂繽紛之旅燈飾，讓人忍不住拿出手機狂拍，隨手一拍就能get到好幾張網美照之外，更能與好友、另一半拍照打卡閃一波。

除了好玩、好拍，也好逛、好買，這次北市府與15大百貨體系及朝陽、華陰、後站、東區、天母5大商圈的合作店家推出消費優惠活動，還可於合作店家掃描QRcode，集滿2個電子戳章，取得電子兌換券即可免費兌換限量實用又具特色的台北城市包及熊讚耶誕包，數量有限，錯過不再，想要的話手腳要快。

台北市冬季大型活動宣傳（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲▼活動限定的「熊讚耶誕包」、「台北城市包」。（圖／臺北市商業處提供）

台北市冬季大型活動宣傳（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

台北市冬季大型活動宣傳（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲公館聖誕季預定於12/25在臺北自來水園區舉行聖誕音樂會，當天免費開放入園。（圖／臺北市自來水處提供）

2021公館聖誕季　活動時間：11/26～12/31
迎接聖誕節，想好要怎麼狂歡慶祝了嗎？不妨來公館與大家一起感受溫馨的節慶氛圍。平常就是親子玩樂人氣景點的自來水園區，不僅打造夜間景觀燈飾與日間花卉造景，提供休憩與拍攝亮點，提前感受聖誕氣息，其中最不能錯過的，就是12/25舉行的聖誕音樂饗宴，當天將開放免費入園，並邀請在地學校演出，為民眾帶來悠揚樂音，若您沒辦法親自前往，也可以透過線上直播共同參與互動。

▲▼台北曆,總冬員,跨年,2022,臺北跨年,公館,聖誕,2022臺北燈節,臺北年貨大街。（圖／臺北市商業處提供）

▲可愛的三麗鷗卡通角色，將於12/3在西門町陪你一起童心未泯。

西門樂購町 活動時間：12/3～111/1/9
迎接聖誕節，還可以到西門町追尋三麗鷗大集合6處打卡亮點，如中影大樓前廣場、西門捷運站六號出口後方廣場設置「扭扭樂聖誕樹」、「好朋友聖誕糖果屋」、「雪花天空鞦韆」、「星願音樂水晶」及「歡樂禮物雪橇」等，而且在活動期間與合作百大樂購商家消費就可以玩扭蛋拿贈品，活動期間週週六日有展演活動，如演唱會、簽唱會、舞蹈大賽、街頭藝人表演及耶誕派對等精彩活動，歡迎大家年末呼朋引伴一起來遊逛台北商圈度過歡樂耶誕節！

台北市冬季大型活動宣傳（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲臺北最High新年城於11月27日起陸續展開一系列2022跨年活動。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

臺北最High新年城-2022跨年系列活動　活動時間：11/27～111/1/1
無論是衝現場或守在電視機前，每年12/31在市民廣場登場的大型晚會，請來眾多藝人及表演團體接力表演，並在倒數時刻觀賞萬眾矚目的台北101新年大秀，已經成為很多人的跨年儀式。被譽為「一生必去、亞洲必遊」的臺北最High新年城，自舉辦以來，每年都有豐富活動內容，展現城市動靜皆宜、創新特色的多元風貌，讓市民或外地客年年充滿期待，試著發現臺北哪裡又不一樣了呢？

而在度過疫情難關後，為了與民眾勇敢向前迎接新的一年，臺北2022跨年活動於11月27日起陸續在6大行政區展開系列活動，串聯中山區心中山線形公園、北投區北投公園、萬華區武昌街行人徒步區、南港區臺北流行音樂中心南基地廣場、信義區東門廣場及松壽公園、文山區貓空，推出不同主題燈飾佈置、舞台表演及市集活動，並搭配周邊景點、美食，帶大家發掘更多臺北的驚喜。

台北市冬季大型活動宣傳（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲想感受傳統年味氛圍，來台北的年貨大街就對了！（圖／臺北市商業處提供）

2022臺灣年味在臺北　活動時間：111/1/15～111/1/30
剛迎接新年，緊接著就是農曆過年，想要感受傳統過年氛圍，尋找特色年味，來台北的年貨大街就對了，其中以辦年貨聞名全台，吸引人潮踩街遊逛的迪化街，不管是南北乾貨、圍爐年菜、糕餅或伴手禮等應有盡有，走一趟全部辦到好，新的一年才剛開始，就讓自己先虎虎生風。

為了炒熱年節氣氛，今年台北年貨大街以「想‧享‧饗過年」為主題，除了迪化街商圈，還聯合榮濱市場、後站、華陰街、台北地下街、四平陽光商圈、寧夏夜市、艋舺夜市、艋舺服飾、中華路影音商圈、北門相機商圈、沅陵街商圈、重慶南路書街等12處特色商圈，透過想念、享受、饗食等方式，並結合電商通路，線上線下都能採辦年貨、除舊布新，即使忙碌到沒時間出門，也絕對能滿載而歸。

▲▼台北曆,總冬員,跨年,2022,臺北跨年,公館,聖誕,2022臺北燈節,臺北年貨大街。（圖／臺北市商業處提供）

▲2022臺北燈節將在士林璀璨登場。

2022臺北燈節　活動時間：111/2/11～111/2/20
2022臺北燈節將在士林盛大舉辦，以搭捷運賞燈為概念，規劃在捷運劍潭站、士林站及芝山站等週邊，包括士林夜市、兒童新樂園、臺北表演藝術中心、天文科學教育館、臺灣科學教育館、雙溪河濱公園等，璀璨登場10個夜晚、10萬個以上的燈點、30萬平方公尺的燈飾藝術，並在美麗雙溪河岸打造水岸燈區，帶來精彩的夜間饗宴。

除了欣賞閃耀的燈景，還有水舞焰火、舞台展演、傳統元宵習俗體驗、電子集章活動等，呈現其他地方元宵節慶活動所沒有的獨特魅力。而士林及週邊好玩景點多，也有不少好吃的庶民美食，白天可以安排先玩一波，等到夜晚再去賞燈，賞完燈再去士林夜市打牙祭，期間限定的士林之旅，一定要來玩好玩滿！

►「台北總冬員」號召！

提醒民眾，搭乘大眾運輸請全程佩戴口罩、勤洗手，保持社交距離，如出入特定公共場所，請配合實聯制、量額溫、消毒雙手，開心出遊也別忘了認真防疫喔!

(臺北市政府觀光傳播局廣告)
 

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