蔡英文聲援何志偉　批黃士修恐嚇是「民主辯論最壞示範」

▲黃士修。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

「重啟核四」公投領銜人黃士修與民進黨立委何志偉在政論節目上談論公投，何志偉質疑核四廠太老有安全疑慮，黃士修反嗆年齡歧視並問「你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」引發何志偉不滿。對此，總統蔡英文今（29日）晚間聲援何志偉，她強調，恐嚇、攻擊並無法說服任何人，對民主辯論更是最壞的示範。

蔡英文表示，距離公投越來越近，大家持續用各種方式，討論公投，不論大家的立場是什麼，針對事實的討論，對台灣民主都是好的發展，不過，我們卻看到有人為了辯護核四，用言語攻擊與自己不同意見的人，甚至攻擊他人的父母，「我要再次強調，恐嚇、攻擊並無法說服任何人，對民主辯論更是最壞的示範」。

蔡英文指出，機器不是人類，也不可能跟任何人的父母親類比，核四是一台蓋了超過20年的拼裝車，我們已經花了三千億，卻連一度電都發不出來，更何況它蓋在地震斷層帶上，有任何核災意外，都是我們無法承受的，任何核電廠都會有除役的一天，更別說是一台不安全的拼裝車。

蔡英文強調，討論公投務必「充分溝通，誠心說服」，唯有展現誠意、說明道理，才能獲得更多人的認同。我們向大家說明公投，或是請大家一起說服更多人，我都強調要在這樣的誠意上進行，也希望每個人都可以理性、冷靜地討論公投，不論立場是什麼，共識都是希望台灣變得更好，用言語攻擊只是傷害彼此，也沒有任何的意義。