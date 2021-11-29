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爆「核能流言終結者」志工性騷引內訌　女秘書提告復職吞敗

▲核四第3場辯論，正方代表黃士修。（圖／翻攝自公投辯論直播）

▲「核能流言終結者協會」執行長黃士修推動核四商轉公投，團隊卻因性騷疑雲爆內訌。（圖／翻攝自公投辯論直播）

記者黃哲民／台北報導

擁核團體「核能流言終結者協會」前年推動「核四商轉公投」連署期間，時任協會營運長廖男與擔任協會秘書的陳姓女友，指1位男志工涉性騷女同仁，最後變成廖男陳女離職，陳女告協會非法解僱，應讓她復職並繼續支薪，協會抗辯陳女對同事有重大侮辱行為，台北地院審理峰迴路轉，以陳女同意辭職為由判她敗訴。

本案源於陳女前年（2019年）在協會辦公室，看到林姓男志工為1位女志工按摩熱敷肩膀，當場制止林男宣稱「不准碰她，把手拿開，信不信我告你」等語，事後並把她與女志工私訊內容截圖，上傳協會成立的「以核養綠」LINE工作群組指林男涉嫌性騷擾，還與廖男要求協會執行長黃士修開除林男。

此事不僅在協會內部造成軒然大波，林男跟女志工更告陳女涉嫌加重誹謗，協會調查後，認為事情不像陳女和廖男所指稱的性騷擾，同年8月解除廖男推動公投的任務，陳女揚言辭職，協會認為陳女工作進度拖延、態度不佳，但即使無功勞也有苦勞， 和陳女面談後准許辭職代替解僱，同年9月1日起生效

不過陳女反悔，隔年申請勞資爭議調解，自稱沒請辭而是遭非法解僱，要求復職被拒後，今年（2021年）提告請求確認和協會的僱傭關係仍存在、協會應從解僱日起至她恢復上班日止，按月支付4萬元薪水外加依年利率5%計息，陳女並要求協會歸還她辦理業務的代墊款5萬餘元。

協會反駁指出，陳女對其他共同工作勞工有重大侮辱行為，構成《勞動基準法》終止勞動契約的事由，陳女索討的代墊款多數沒有依據或沒有必要，且陳女積欠協會7萬7000元房租。

法官審理認為，陳女挨告涉犯加重誹謗一案，經檢方認定並非故意虛構捏造，已不起訴處分，協會主張的終止勞動契約理由就不合法，但法官指陳女主動表明辭意，協會執行長與監事主席面談她確認是否離職，陳女於廖男在場時，仍表示：「我覺得可以。」代表合意終止雙方僱傭關係

法官並查明陳女可索討的代墊款僅為8000餘元，還不夠抵銷她仍欠協會的租金3萬7000元，據此判決陳女全部敗訴，可上訴。

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