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吃咖哩麵忘了拔！牙套妹「笑容泛黃」變成螢光黃：沒救了

▲▼吃咖哩麵忘了拔12萬元牙套！她「滿嘴螢光綠」笑容泛黃。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲原PO的牙套被咖哩染黃。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

記者鄒鎮宇／綜合報導

要被牙醫罵囉！一名女網友表示，她日前去吃咖哩麵時，忘記把牙套拔下來，享用完餐點才發現要價12萬元的牙套已經染色，感嘆「沒救了這個牙套」。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，她日前戴著牙套用餐，忘記醫師叮嚀吃有色食物要先拔除，直接將整碗咖哩麵吃完，心滿意足後才想起這件事，但一切都已經來不及，感嘆「還好我戴第9天了」。

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▲▼吃咖哩麵忘了拔12萬元牙套！她「滿嘴螢光綠」笑容泛黃。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

原PO說，牙套拿出來後，已經變成螢光綠的版本，「人家隱形眼鏡有顏色，我的隱形牙套也有了」；她也透露，整套療程要價12萬元，事後她用清潔液都沒辦法救回這個牙套，但還好有其他副牙套，立刻換新的戴上。

網友看完紛紛留言，「要被牙醫唸了XD」、「醫生要氣死了」、「不只有顏色，還有濃厚的味道」、「我也有粉色的隱形牙套，我吃火龍果哈哈」、「以前戴牙套的時候也是，只要回診調整，牙醫師都知道我有沒有吃咖喱」、「那吃檳榔戴牙套就不怕牙齒黃了」、「有辦法不拔牙套就吃也是蠻猛的」。

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