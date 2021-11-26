外送員送餐聽哭聲「下秒1舉動」惹淚崩！　萬人猛讚暖心：好感動

▲外送員的暖舉讓原PO超感動。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，最近因為工作壓力大，下班回到家點完外送後，坐在床上發呆等餐食，突然情緒失控爆哭，餐點送到時後，他傳訊息請外送員放在門口，調整好心情出去取餐時，發現暖心的外送員竟然留下手寫紙條，要她傷心難過之餘還是要記得吃飯，「明天會更好」，對此，許多網友大喊「外送員超暖心！」

女網友在Dcard上發文，最近老闆心情很暴躁，發生一點小事就開罵，整個辦公室的氣氛很差，工作壓力很大，回到家後一貫的打開外送平台點餐，之後坐在床上發呆等餐，突然情緒湧上直接爆哭，哭到一半剛好外送抵達，但因為眼睛很腫，她請外送員把餐點放在門口就好。

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沒想到暖心的外送員，竟然留下一張手寫的紙條，「不管發生了什麼事，飯還是要吃，把眼淚擦乾，明天會更好，加油喔！」原PO看完後又哭了出來，「分租套房隔音真的超差，哭聲被聽到有點羞恥，但又覺得心裡好暖」，也謝謝外送員的暖舉，心情瞬間好了不少。

貼文曝光後，網友們直呼「好暖心」，「情緒低落收到這種關心真的會哭爆」、「外送員也很辛苦，自己這麼累的時候還願意去關心別人，真的很暖」、「溫暖在人間」、「原PO拍拍，遇到這種外送員真的心情都會好起來」、「字好漂亮！果然是溫柔的人有的字跡」、「很暖耶，壓力大的時候真的很需要別人的鼓勵」。文章被轉發到臉書，還釣出藝人陶晶瑩留言，「天啊！我想哭了」。

▼外送員不僅送餐還送愛心。（圖／翻攝自Dcard）