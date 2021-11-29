快訊／行政院：國民黨停審預算　軍公教加薪、育兒長照補助恐延宕

▲國民黨團召開「行政院行政不中立全面停審111年度中央政府總預算」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨立院黨團全面停審111年中央政府預算一事，行政院發言人羅秉成29日表示，此舉不僅嚴重影響國家發展，恐將延宕明年度的軍公教人員調薪權益外，包括政府各項福利措施，例如育兒津貼、不孕症補助、長照補助。

對於國民黨立院黨團停審111年中央政府預算，羅秉成表示，行政院依法是公投案的反方當事人，本就有責任向人民報告政府不同意四個公投案的立場與政策，並沒有違反行政中立法的疑義。

羅秉成表示，國民黨胡指行政院違反行政中立法，甚而藉詞全面停審111年中央政府總預算，此舉已嚴重影響明（2022）年政府整體運作、軍公教人員調薪權益以及政府各項長照、教育、家庭福利政策的執行，對此曲解法令、罔顧事實的政治操作，政院深表遺憾。

根據銓敘部的法令解釋，「行政機關對於公民投票案所涉及之重大政策，基於政策推動的權責，本有義務對外說明並辯護政策立場，適時澄清相關資訊。

因此，羅秉成說，公務人員受指派代表機關表達行政機關政策立場，是基於法規要求履行其職務，並無違法之處，行政院本來就有權責要以各種形式宣傳政府政策，向人民報告政府對公投案的反方立場與理由。

至於國民黨進行全國性公投宣傳活動，主張要遷移或重啟台電和中油的相關重要設施，羅秉成說，這不僅影響能源轉型及供電的穩定，甚至攸關民眾的生命安全，政府機關和台電中油等國營事業本於職責，當然有必要加強政策說明與辯護。

羅秉成表示，國民黨妄顧法令解釋機關銓敘部上開法律見解，一再惡意曲解行政中立法之規定，並片面宣布全面停審明年度中央政府預算，阻礙政府機關運作的各項預算審查，此舉不僅嚴重影響國家發展，恐將延宕明年度的軍公教人員調薪權益外，包括政府各項福利措施，例如育兒津貼、不孕症補助、長照補助、以及明年三月即將上路的「班班有冷氣」等政策，都將受到大幅度的影響。

羅秉成呼籲，立法委員應妥為行使憲法賦予的預算審查權責，若恣意藉詞抵制罷審，誠非人民所樂見，對此無謂的政治操作，政院深表遺憾。