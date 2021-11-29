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畫出南韓小學生「好想去北韓」羨慕0疫情　京畿道教育廳被罵爆

▲▼北韓國家領導人金正恩30日接見和勉勵上山下鄉的年輕人，並與他們合影，最新暴瘦照曝光。（圖／路透）

▲南韓教育當局。北韓國家領導人金正恩接見和勉勵上山下鄉的年輕人。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓京畿道教育廳26日在Instagram一篇漫畫貼文惹出爭議，內容是取材自某位小學女老師的投稿，她在課堂上向小學生介紹北韓的校園生活，不同於南韓因應防疫限制旅遊，北韓學生仍可以去野外郊遊。漫畫上就出現了「好羨慕北韓的同學」、「真的好想去北韓」等字句，引起南韓網友一陣驚訝與反彈。

▲▼南韓京畿道教育廳上傳漫畫，內容提及南韓小學生羨慕北韓同學被罵爆。（圖／翻攝自韓網、推特）

根據《韓聯社》、《首爾新聞》報導，京畿道教育廳的官方Instagram帳號26日晚間7時左右上傳了一則以《好羨慕北韓同學們》為題的10張網路漫畫，據悉，故事是一名小學女老師投稿自己在課堂上介紹北韓校園生活，與因應防疫長期限制旅遊的南韓不同，當看到北韓小學生一起去校外郊遊的照片，漫畫中看到學生們說，「好羨慕北韓，還能去郊遊。」

▲▼南韓京畿道教育廳上傳漫畫，內容提及南韓小學生羨慕北韓同學被罵爆。（圖／翻攝自韓網、推特）

女老師接著解釋，在北韓的學校中，一旦班導師確定下來，直到畢業為止都不會任意更換，這時學生們的反應更加興奮，漫畫中出現了「哇！那我真的好想去北韓，我要和我們老師永遠在一起」、「我也是，我也是」、「要去（北韓）的人舉手」等字句。然而，這些內容迅速引起網友的反彈，留言區不乏出現「北韓難民此刻冒著生命危險逃出絕境」、「這（漫畫）實際上是在讚揚北韓吧」等批評聲浪。

隔日上午10時左右當局隨即刪文，京畿道教育廳29日解釋，先前為了體現教學現場的生動聲音，將漫畫內容的研討與審視降至最低程度，對可能引起爭議的部分缺乏詳細確認。同日，有網有在青瓦台國民請願版上投訴稱「對京畿教育廳宣揚北韓的漫畫內容感到震驚」，更認為這不是正確的教育，雖然目前已經刪除了文章，但看過的民眾都不禁感到驚訝，而且也有許多人已經截圖。

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