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恐怖黑煙籠罩全市！日立物流6千坪倉庫陷火海　出動62消防車灌救

記者葉睿涵／綜合報導

日本物流公司「日立物流西日本」位於大阪市的倉庫29日發生大火，目前延燒面積已達2萬平方公尺（約6050坪），火勢還在持續蔓延。日本消防單位大陣仗派出62輛消防車及1架直升機灌救，目前暫時未傳出人員傷亡消息。

綜合NHK與《每日新聞》報導，發生火警的倉庫位於大阪市木花區北角地，今天上午9時左右，消防單位接獲該公司一名男性員工通報，聲稱「一樓南側的紙箱起火」，於是消防局緊急派出消防人員前往現場滅火。

截至11點45分為止，火勢已延燒約2萬平方公尺，而大阪市消防局前後也共派出了62輛消防車及1架直升機協助滅火。有消息指出，目前火勢還在持續蔓延，但當地警方表示，現階段暫未傳出有人員傷亡或未逃離火場的消息，《每日新聞》指出，日立物流公司現場的100多名員工已安全逃離火場。

一名男性目擊者表示，他在上午9點左右感覺附近煙霧瀰漫，仔細一看才發現日立的物流倉庫竟在冒滾滾濃煙，雖然他沒有直接看到火勢，不過他在9點20分左右聽到了2次巨大的爆炸聲。有說法指出，倉庫裡用來送貨的紙箱突然燒了起來，才引發了這場火災。

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