日本驚現首例「Omicron疑似個案」！30多歲男基因定序中

▲日本出現首起疑似Omicron個案。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄稍早閃電宣布，30日起將全面禁止外籍人士入境，重新鎖國。而厚生勞動大臣後藤茂之也透露，一名從納米比亞入境日本的30多歲男性確診新冠肺炎，相關單位不敢大意，目前已經轉交給國立傳染病研究所進行基因定序，以確認是否為新變異株Omicron。

根據《共同社》報導，厚生勞動省29日表示，該名男子自納米比亞出發後，28日晚間從成田機場入境，抵達機場進行核酸檢測，結果呈陽性，而他同時也出現發燒症狀。與該名男子同行的另外2名家人檢測結果呈陰性，目前正按照規定在指定防疫旅館隔離檢疫中。

▲日本當初受到Delta變異株影響，疫情徹底失控，如今面對Omicron不敢大意。（圖／路透）



由於南非地區剛爆出新變異株Omicron，日本當局不敢大意，目前已經將該名30多歲確診男性的樣本交由國立傳染病研究所進行基因定序，以確認是否為Omicron病毒。首相岸田文雄則表示，目前基因定序基本上都需要4至5天的時間，才能得知結果。

另一方面，受到新冠病毒新變異株Omicron感染擴大影響，岸田文雄稍早宣布，自「30日0時起」，全面停止開放外國人入境日本。事實上，有鑑於國內疫情稍緩，日本8日才剛開放海外商務客、留學生以及技能實習生入境，怎知卻突然爆出變種病毒Omicron。

日本27日起強化邊境措施，陸續要求從南非、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、波札那、尚比亞、馬拉威、莫三比克等9個國家入境的日本公民，要在國家指定的防疫旅館內隔離10天。同時取消以上9個國家的商務客與留學生入境，如今則是以全球各國為對象，正式宣布停止商務與留學入境。

►南非航班13人染Omicron 確診夫妻「逃離飯店」飛機上遭逮捕

►快訊／日本宣布全面鎖國！Omicron發威 30日起禁止外國人入境

►Omicron初期症狀曝！極輕微且不會失去嗅覺 南非醫：1族群最危險

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast