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明北台灣越晚越冷！入夜氣溫暴跌探12度　日夜溫差大「冷到週末」

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲明起中部以北先轉冷，強度直逼冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，今天（11/29）受到南方雲系影響台灣附近水氣仍較多，各地或多或少都有降雨機會，其中以東半部、南部降雨情況較明顯，宜花地區則有局部大雨發生機率，中部以北也是偶有局部、零星降雨，未降雨時則多雲，建議民眾還是攜帶雨具。

另外，林定宜也說，今天各地氣溫回升，西半部白天高溫可來到25至27度，東半部則為23至24度，但早晚各地低溫仍僅有18至20度，早晚仍較涼。

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但明顯的天氣變化落在明天週二（11/30），林定宜說，明天鋒面通過外冷空氣也將南下，強度接近大陸冷氣團。明天一早中部以北至東北部氣溫不升反降、越晚越冷，其他地區下半天開始也會轉冷。明天上午鋒面快速通過，北部、東半部有局部短暫雨，但鋒面通過後冷乾空氣開始南下，下半天水氣減少，中南部都可維持多雲到晴。

林定宜說，週二下半天轉乾冷，一直到本週六（12/4）都是乾冷的天氣型態，尤其從週三開始各地多為多雲到晴，僅大台北、東半部有零星短暫雨。這波冷空氣影響最冷的時間點為週三、週四清晨，受到輻射冷影響，屆時北部低溫僅有12至14度，其他地區也僅有15至17度，竹苗等近山區和沿海空曠地區則不排除出現10至11度低溫。

林定宜談到，冷空氣預計週四（12/2）白天開始減弱，白天氣溫可稍微回升，但早晚各地仍冷。屆時北部低溫仍在12至14度間、中部12至13度、南部14至15度，但白天太陽照射隨即升溫，北部高溫可來到19至20度，中部高溫也可來到24度上下，南台灣更溫暖高溫可來到25至26度間，但須留意中部、南部日夜溫差逾10度，民眾需留意衣著。

林定宜分析，預計至週六甚至下週日都是日夜溫差大的天氣模式，清晨、夜間涼冷，白天氣溫回升偏暖。預計下週日開始水氣會再漸漸增加，但目前不確定性仍大，請民眾持續留意天氣預報。

▲▼氣象局11/29說明未來一周溫度預測。（圖／記者陳家豪攝）

▲氣象局11/29說明未來一周溫度預測。（圖／記者陳家豪攝）

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