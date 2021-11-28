當兵站哨「洞兩到洞四」好想哭　網曝1時段才崩潰：連補休都沒有

▲最崩潰的站哨時段是幾點到幾點？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

每個當過兵的人都經歷過打靶、操練和站哨，在軍營的歲月中，即便過程再痛苦，也都只能乖乖服從，就有網友好奇發問，大家覺得哪個站哨時段最爛呢？貼文一出，立刻引發網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「02-04 vs 04-06哪個才是最機X的哨」為題發文，提到近日天氣明顯轉冷，讓他想起以前當兵時，站夜哨站到懷疑人生。

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讓不少人最崩潰的站哨時段無非是02-04、04-06，原PO坦言，他最討厭的就是02-04，因為才入睡沒多久就要起床，等站完哨要補眠時，又會被吵到無法入眠，大家覺得哪個時段最爛？

▲軍旅生活苦悶卻難忘。圖與本文無關。（圖／翻攝自國防部後備指揮部）

貼文曝光後，不少男網友都回想起痛苦又精彩的軍旅時光，「02-04記得起來早點名，超X北」、「02-04最容易遇到鬼，有夠機X」、「02-04都是最菜的去站」、「02-04剩一個半小時要睡毛」、「02-04睡眠整個中斷」、「02-04睡眠時間切太碎」、「02-04最爛，沒有比它還爛的」。

還有不少網友認為，最崩潰的時段不是02-04，「04-06站完準備跟著部隊一起晨跑，不喜歡」、「04-06根本不用睡」、「04-06補眠有等於沒補」、「04-06，3點45分要起來著裝齁」、「02-04至少還可以補休，04-06直接就從3點45分開始站到天亮了」、「04-06會被吵到沒辦法睡回籠覺」、「04-06啦，下哨直接接06-08機動哨」。

據了解，軍中站哨是為了確保營區內外警戒、維護區設安全，衛哨時段由長官排定，一般以2小時為一班，每人每天要輪1至2班，依照時間不同，分為日哨和夜哨，而單哨內外衛哨是一個人站2小時，以雙數來站；雙哨內外衛哨是2個人站2個小時，以單雙數來站。