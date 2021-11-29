有疫苗就快打　台大仁醫曝這時「分配不見得充裕」

記者陳俊宏／綜合報導

新變種病毒Omicron來勢洶洶，台大醫院婦產科仁醫施景中呼籲大家快打疫苗，「若疫情嚴重，政府可能會提出施打第三劑加強疫苗的計劃，到時疫苗分配還不見得能夠充裕。」

施景中28日在臉書說，看到新聞，世界各國要對新的變異株Omicron採取嚴格的邊境管制措施，「我們躲過了Delta病種，不知道這次又會如何。」

施景中表示，英國AZ疫苗共同研發者說，目前全世界已經在用的疫苗，對新的變種病毒仍然有效力，就算效果不如預期，現在疫苗製造系統已經建立好，隨時可修改設計，製造出更新更有效的疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑77.59%、第2劑53.30%。（圖／記者呂佳賢攝）

施景中指出，在美國的同學可以自費測抗體濃度，第二劑疫苗打完一陣子之後，抗體力價可能會逐漸下降，但只要再補強第三次，抗體很快濃度又會迅速上升。

施景中呼籲，希望還沒打疫苗的人不要再觀望了，趁現在有疫苗趕快打，若疫情嚴重，政府可能會提出施打第三劑加強疫苗的計劃，到時疫苗分配還不見得能夠充裕。

世界衛生組織（WHO）近日召集會議，顧問小組建議把B.1.1.529列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC），並命名為Omicron。

指揮中心發言人莊人祥表示，初步證據顯示，Omicron比其它變異株更容易出現「重複感染特性」，目前在南非全省快速流行，WHO專家正針對其傳染性 、感染嚴重度、相關治療防疫措施研究中，可能還要幾周時間才能確認這支變異株對疫苗效力、傳播性、重複感染的影響。