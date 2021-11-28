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奧地利出現疑似Omicron首例　確診者自南非返國無症狀

▲▼ 奧地利22日進入全國封鎖防疫。（圖／路透）

▲奧地利新冠疫情失控，22日起全國封鎖。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

奧地利提洛邦（Tirol）政府27日晚間表示，當地出現疑似Omicron首例個案。依據當局聲明，這名確診者上周自南非返國，目前檢體已送往相關機構做檢測，釐清是否感染Omicron變異株。

當局表示，依據因斯布魯克病毒學研究所初步檢測，該名確診者疑似是感染Omicron變異株，檢體目前已被送往奧地利健康暨食品安全署（AGES）做進一步檢測。提洛邦新冠特別工作小組負責人里佐利（Elmar Rizzoli）表示，結果將在未來數日公布，依據這名確診者的說法，自從返回奧地利後，幾乎都待在家中，目前沒有出現任何症狀。

當局呼籲，過去14天內自非洲南部國家入境奧地利的人要做進一步檢測，作為預防措施。

Omicron在非洲南部現蹤後，依據BNO統計，全球已有破百例確診，包括南非99例、波札那6例、英國2例、香港2例、澳洲2例、義大利1例、以色列1例、比利時1例、捷克1例等，可疑個案更是多達1073例。這讓全球多國紛紛祭出新的邊境管制措施。

奧地利近來確診數屢屢創下新高，已於22日進入全國封城狀態，成為今秋第一個重新實施封鎖的西歐國家。

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