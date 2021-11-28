　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

義大利駐台代表談披薩：皮蛋是創新　「這口味」不該有、敬謝不敏

▲▼必勝客香菜皮蛋豬血糕比薩。（圖／網友授權提供）

▲必勝客香菜皮蛋豬血糕比薩。（圖／網友授權提供）

文／中央社

出生西西里島、派駐台灣已兩年的義大利代表紀大為，為融入台灣生活，常騎Gogoro穿梭巷弄；他被問及「台味」香菜皮蛋豬血糕披薩看法時認為，義大利美食成功之道在於兼顧傳統及創新，但對常見的鳳梨披薩、敬謝不敏。

異於多數男性外交官喜將鬍子刮乾淨，現年55歲的紀大為（Davide Giglio）留著一口招牌銀灰鬍，在駐台使節裡格外醒目；為求貼近台灣庶民生活，他常以Gogoro代步，透過通訊軟體Line與他人聯繫時，還不忘使用貼圖增進親近感。

駐台兩年多來，紀大為積極與台灣各界互動，近期因義大利擔任20國集團（G20）峰會東道主，他特地對外宣傳G20在氣候變遷及疫苗等重點領域所取得的成果，並積極走入校園，向台灣年輕世代推廣義大利文化、聊義大利傳統美食。

紀大為日前赴台灣大學擔任一日通識課講師，當學生詢問有無推薦義大利餐廳時，身段頗柔軟的紀大為立刻「變身」、展現義國美食「傲骨」，除堅拒「鳳梨加披薩」，更建議學生光顧沒賣鳳梨披薩的義大利餐廳。

紀大為近日接受中央社專訪時，話題也圍繞在披薩。被問及對皮蛋、臭豆腐及粉圓等「台味」披薩看法時，他強調，「義大利美食成功的原因之一，就是兼顧傳統及創新。在過與不及間維持平衡，並不容易，這對在外國的義式餐廳更是如此」。

他指出，畢竟在國外的義式餐廳，可能更樂意使用當地熟悉的食材吸引顧客上門，只是此舉恐會將義式菜餚推向「在地化」；當聽聞還有榴槤披薩時，紀大為頓了幾秒、正色說：「我以為鳳梨披薩已是極限！」

話匣子一開，即便談及對總統蔡英文的印象，紀大為仍不脫義式美食。他表示，蔡總統給他一種沉著、理性及幹練的形象，「透過她的推特文，我知道她愛狗，我也是。她也喜歡義大利菜，加分！」

除了「台味」披薩，台灣羽球健將在東京奧運的優異表現也讓紀大為印象深刻、熱血沸騰。為此，他特地聘請教練在世界球后戴資穎的母校練習羽球。

中央社專訪當天，紀大為還現場展現球技，歡迎各路好手向他下戰帖。有趣的是，教練並不知道眼前這位汗流浹背的外國人是外交官；問及羽球戰力指數，教練說，若把紀大為的年紀納入評估，「算是很靈敏」。

紀大為來自西西里島，東亞曾是既模糊又遙遠的地理概念，直到進入義大利外交部服務，因派駐日本大阪、中國北京與香港等地才與亞洲接觸；而在外交部總部服務時，也曾負責處理東亞事務。2019年1月，紀大為再度與東亞結緣，派駐台灣。

紀大為說，外交官的任務是提供穩定、可靠的溝通管道，讓雙邊可及時交換涉及共同利益的訊息，並拓展經濟及文化面的交流；慶幸的是，義大利在這些面向表現不俗，擁有強大的軟實力及正面且鮮明的形象。

他說，身為一名外交官必須善用這些優勢，當外界對義大利產生誤解時，則必須澄清，「我希望自己未愧對這項任務」。

►毛小孩有了這些超幸福

ET快訊
她臥病3年不能走　接種「這款疫苗」後健步如飛
周思齊破彭政閔紀錄！隊史最老總冠軍賽開轟　史上第二老
快訊／機車雙載「自撞路燈」　男騎士宣告死亡
「全台再低溫轉冷」時間曝　一圖秒懂未來一週天氣
「ATM只領1千元」他秒猜學生　一票人打臉了
「伊波拉級」新冠毒株恐現世！高致死率高傳播力　專家曝1解方
石二鍋「新制度曝光」　老饕終等到：我要吃爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文稱林靜儀當選「生育率提高」　江啟臣：把國安危機當笑話

i原券有4萬人還沒領　原民會將祭第二波振興方案

義大利駐台代表談披薩：皮蛋是創新　「這口味」不該有、敬謝不敏

中共「運-20」運輸機首度現蹤　空軍上午8度實施廣播驅離

張志豪「3問」洪孟楷：你支持重啟核四？支持三接遷至台北港？

黃士修點名「害公投全線潰堤」　侯友宜堅持3主軸、尊重民意

立院丟水球照被蘇揆秀出　顏寬恒反擊：民進黨才是翻桌抹黑始祖

朱立倫談金馬獨漏《時代革命》　許智傑諷：只能稱他為「軟腳倫」

侯友宜挨批「讓公投全線潰堤」　馬英九：他一向尊重民意

行政院美牛豬廣告配美國旗　洪孟楷：聯手外國打壓本土業者？

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

茄子蛋《當男人戀愛時》破億金曲登金馬　《愛情你比我想的閣較偉大》舞台超美！

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

蔡英文稱林靜儀當選「生育率提高」　江啟臣：把國安危機當笑話

i原券有4萬人還沒領　原民會將祭第二波振興方案

義大利駐台代表談披薩：皮蛋是創新　「這口味」不該有、敬謝不敏

中共「運-20」運輸機首度現蹤　空軍上午8度實施廣播驅離

張志豪「3問」洪孟楷：你支持重啟核四？支持三接遷至台北港？

黃士修點名「害公投全線潰堤」　侯友宜堅持3主軸、尊重民意

立院丟水球照被蘇揆秀出　顏寬恒反擊：民進黨才是翻桌抹黑始祖

朱立倫談金馬獨漏《時代革命》　許智傑諷：只能稱他為「軟腳倫」

侯友宜挨批「讓公投全線潰堤」　馬英九：他一向尊重民意

行政院美牛豬廣告配美國旗　洪孟楷：聯手外國打壓本土業者？

統一獅今年總冠軍賽終於得分　4上二出局安打串連扳1分　

嘉義市新住民人數5千餘人　黃敏惠：來嘉就是一家人

110公分「美腿甜心」同框陳其邁　網羨慕：我想當高雄市長

佔人停車位氣噗噗動手　警噴辣椒水！夫妻送醫還挨告

竹崎高中體育及機械人項目　興達建設持續贊助逾200餘萬

超巨貴賓常被誤認「孩子的爹」　小毛球站旁邊對比秒變迷你嬰兒

周思齊破彭政閔紀錄、隊史最老總冠軍賽開轟　史上第二老

林柏宏羽毛項鍊加持時髦指數激升　香奈兒襯出王渝萱高級美

與愛貓甜蜜抱抱突被舔臉頰！　爸露「痛並快樂」微笑不忍拒絕

IC設計大廠傳跟進高雄　這區段周邊房價將「坐4望5」

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

政治熱門新聞

陸軍下令全軍推刺槍術訓練　基層怨：司令先跑一次500障礙！

最新民調出爐！　四大公投有三案可能翻盤

三軍將官異動一次看！　周廣齊接掌憲兵指揮官

義大利駐台代表談披薩：皮蛋是創新　「這口味」不該有

民調出爐！蔡英文信任度持續走高　帶動民進黨好感度翻紅

郭正亮聲援高嘉瑜！　反嗆2綠委：你們倆有打高端？

快訊／父後七日首發聲　侯友宜：連續兩通電話讓我的心痛楚徹骨

台人在土國詐騙被逮　外交部回應

父逝今火化！侯友宜「捧父親遺照」送最後一程

蔡英文宣傳公投　爆翁章梁送「這個」讓總統有面子

土耳其破獲詐騙案22台灣人被捕　外交部：讓台灣蒙羞

男生要注意！插畫家揭「女友四個不同意」　蔡英文也現身留言

快訊／Omicron衝擊新北耶誕城？　侯友宜：隨時調整大型活動

她樂觀預估公投結果　極可能4比0完封政府

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

趕快關閉！網曝iPhone藏「這危險功能」　恐侵害隱私權

李國煌頒獎狂開地圖砲！網零負評讚爆

被鄧佳華苦追1年…宜軒臉書「改名字了」！

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

好市多「高CP值神物」爆巨雷！網：會割傷

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

更多

最夯影音

更多
好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO
認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面