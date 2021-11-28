陸各城市人均存款曝光！北京85萬位居第一　網嘆：又被平均了

▲北京街頭的大媽志願者。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家統計局日前公佈的《中國統計年鑑2021》顯示，截至2020年年末，45個重點城市中住戶存款餘額超兆元的達到12個。《第一財經》推算指出，北京人均存款逼近20萬元（人民幣，下同，約新台幣85萬元），位居第一。

據《中國統計年鑑2021》，截至2020年年末，大陸共有北京、上海、廣州、重慶、深圳、成都、天津、杭州、蘇州、西安、瀋陽、武漢12個城市的住戶存款餘額超過了兆元大關。

具體來看，北京住戶存款餘額達到42889億元，是唯一突破4兆的城市；上海的住戶存款規模緊隨其後，達到36734億元，也是唯一住戶存款規模位於3兆至4兆之間的城市。

《第一財經》根據該年鑑、各地統計年鑒、統計公報整理指出，2020年大陸共有11個城市居民人均存款超過10萬元人民幣，其中北京人均存款金額逼近20萬元，為19.6萬元；上海、杭州分別以14.8萬元（約新台幣65萬元）和11.9萬人民幣（約新台幣52萬元）分列第2、第3。

▲上海浦東區陸家嘴金融區大廈。（圖／CFP）

對此不少網友直呼「被平均了！」，「還有負債的可咋活」、「好慘，一點沒有」、「現在的報告總是喜歡用人均來掩蓋貧富差距越來越大的問題」。也有網友指出，不同城市的生活成本差異大，20萬元存款在北京的購房、育兒壓力面前只是杯水車薪。

對於人均存款數據，專業人士分析，這一方面反映出人們對於處理「閒錢」的觀念差異，另一方面也直接反映出地區投資渠道的差異，比如，南方地區尤其是廣東、福建、浙江等沿海地區的投資渠道更多，更濃厚的投資氛圍會對儲蓄存款的比例帶來差異。

▼ 大陸各城市人均存款推算表。（圖／第一財經）