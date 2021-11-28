國際Omicron疫情未達警戒！陳時中：目前沒計畫緊縮春節措施

▲陳時中今上午出席活動。（圖／記者趙于婷攝）



記者趙于婷／台北報導

世界衛生組織將非洲出現新冠病毒新變種B.1.1.529命名為「Omicron」，其高達50多個突變點，恐成為比Delta傳染力更強的變異株。外界也關心台灣是否會考慮緊縮春節措施？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上午受訪時表示，目前國際疫情未達警戒，沒有特別緊縮的計畫。而第三劑規劃和青少年第二劑，ACIP專家今也會開會討論。

陳時中今上午出席2021消費者健康論壇中醫養生與保健活動，會前受訪時再度被問及南非新變種病毒、春節檢疫和第三劑規劃等議題。

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針對世界關注的南非新變種病毒，陳時中表示，以整個世界疫情而言，這段時間稍微有點起伏， 尤其是歐洲上升幅度最高，但以全世界疫情來看並沒有到達警戒的情況，現在有變種病毒，風險是未知，大家臆測在變異上有比較多點，會有疫苗逃脫等等憂心情況，都要密切注意，但也沒必要過度緊張。

▲南非新變種病毒Omicron。



而在春節檢疫措施和邊境管制方面，陳時中說，目前沒有特別緊縮的計畫，現在是邊境風險要特別警戒，而且現在對於外國本來就規定沒有居留證者都暫緩入境，進來都是有居留證，人數也非常少。

另外，針對第三劑和12～17歲青少年接種計畫，陳時中回應，今天上午ACIP專家會開會討論，現在還沒有結果，這都是需要專業考慮，專家會充分討論。