她咬一口雞排堡當場斷2牙　怒告新竹名店「肉有骨頭」索賠10萬

▲新竹女吃雞排堡「竟斷2顆牙」，她提告名店：「肉有骨頭」索賠10萬。（圖／翻攝自當事店家粉絲團）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市一名鄭姓男子日前在當地知名早餐店，替媽媽外帶一份雞排蛋堡當早餐，不料媽媽用餐時在漢堡內咬到硬物，造成2顆牙齒硬生斷裂，只好花費18萬元植牙，由於與店家賠償協商破局，決定提告。新竹地院審理後，認為消費者確實無法預期雞排漢堡內有骨頭，加上業者也未提醒，判處店家應賠償10萬元。

根據判決書指出，榮姓女子2020年11月20日請兒子鄭男幫忙買早餐，兒子到新竹某知名早餐店買了一份雞排蛋堡，回家後放在桌上就回房睡覺，她之後享用漢堡時，咬第一口時覺得卡卡的，以為施力不足且咬到肉筋，不料用力一拉後就聽見有東西斷裂，吐出一看才發現是Y形雞骨，而她的牙齒也斷了。

她趕緊到牙醫診所治療，醫生診斷後，確認她右上第二小臼齒、左上正中門牙均發生斷裂，植牙費用達18萬元，事後她向早餐店協商賠償，但早餐店業者認為「漢堡內有骨頭是合理的」，只願意賠償她2000元，雙方沒有共識協商破局，她只好到法院提告求償。

▲業者事後在店內貼出警語。（圖／翻攝自當事店家的臉書粉絲團）

榮女出庭時表示，漢堡內絕對不能有骨頭，若有則必須有警語告知消費者，然後店家在她咬斷牙齒後，才在店內貼出警語告示，認為早餐店業者有過失責任，求償10萬元。

早餐店業者則表示，市售雞排、雞腿排等產品，大眾普遍認知含有骨頭，若肉品有去骨，會特別註記「無骨」，因此販售雞排內有骨頭實屬合理，加上榮女的兒子明知母親在矯正牙齒，卻未告知漢堡裡可能有骨頭，就算真的咬到骨頭斷牙，也是因為榮女牙齒本身較為脆弱的原故。

新竹地院審理案情，認為一般消費者無法預期雞排蛋堡內含有骨頭，而且雞骨堅硬，如果用力咬食，確實可能造成牙齒斷裂，而店家在榮女提出異議後，也立刻在店面張貼警語，顯然自有過失。

至於鄭男知道雞排有骨頭，也是因為吃過才知道，而非因為警語才得知，鄭男也無必須告知母親（有骨頭）之義務，加上牙醫診斷證明書顯示，榮女牙齒斷裂與雞骨確實有因果關係，因此判處店家須賠償榮女10萬元，全案可上訴。

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