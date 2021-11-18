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炸到燒焦！半面雞排「一片黑+外皮被刮」　他氣炸反應遭回：正常

▲▼ 。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

▲外皮原本應該金黃酥脆，原PO卻拿到焦黑還有被刮掉痕跡的雞排 。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

記者謝欣辰／綜合報導

外皮炸到金黃酥脆的雞排一直是大家的最愛，但店家若不小心炸到半面焦黑，還能吃嗎？有位網友就在《爆怨公社》表示，自己大半夜訂雞排外送，拿到時卻發現半面雞排都被炸到焦黑，還有被刮過的痕跡，想說致電回去反應，沒想到店家的回覆讓他當場氣炸。

原PO表示，因為是叫外送，所以收到餐點之後才發現，想說致電回去給店家反應，沒想到店家竟然回覆，「小部分焦掉，刮掉處理是正常的喔」原PO直接氣炸，「小部分？？？」，並補充已經有跟店家告知焦掉面積大約半個雞排，店家還是堅持「小部分焦掉」的處理是正常的，原PO也在文中點名店家，「沒吃飽心情已經很不好了！」

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只見原PO附上的圖片，原本金黃酥脆的外皮應該是看不到內部的雞肉，但原PO所拿到的雞排卻是半面焦黑，中間還有明顯焦黑被刮掉的痕跡，加上店家的回覆，也難怪原PO火氣很大。貼文一出網友們紛紛表示，「焦掉還刮掉出餐？雷店」，「炸失敗還敢賣給客人」，「這雞排焦的有點誇張」，「店家太摳了吧！賣吃的最重要就是保持食材品質，這樣還敢賣，生意只做一次的嗎」，「這大概是我活到現在看過焦的最嚴重的雞排了WWW」引起討論。

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