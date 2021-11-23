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北韓唯一航空公司「空姐顏值曝光」　揭飛機餐有漢堡：台灣難吃到

▲▼北韓高麗航空、北韓國旗 。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓國內唯一航空公司「高麗航空」。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

高麗航空（Air Koryo）是北韓國內唯一的航空公司，但台灣人接觸機會少，更添神秘氣息。不過，北韓情報粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」近日貼出2張搭乘照片，不僅讓粉絲一睹空服員顏值，也讓網友驚嘆「素顏都很美」。

「朝鮮經貿文化情報 DPRK」發文表示，如果有機會搭乘高麗航空，自身條件也允許，可以跟地勤人員要求「劃位到安全門旁邊」，除了必要時刻幫忙開門，還能跟美麗的空服員面對面度過這段短暫的航空旅程，「對某些朋友而言，這個位置雖然是經濟艙，但其實是比商務艙更好的座位。」

▲▼北韓唯一航空公司「空姐顏值曝光」　揭飛機餐有漢堡：台灣難吃到。（圖／翻攝自臉書／朝鮮經貿文化情報 DPRK）

▲粉專分享在高麗航空拍到的空服員照片。（圖／翻攝自臉書／朝鮮經貿文化情報 DPRK）

照片中可見，高麗航空空服員身穿深藍色制服，相貌清秀，面露微笑；另一張照片，則是空姐身繫安全帶、端正坐在安全門旁的座位上，雖然由於角度和視線問題，未能完全看清正面容貌，但可以確定五官端正，相當有氣質。粉專也透露，這些空服員能用簡單的中文、英文和乘客溝通，不用太擔心語言問題。

飛機餐的部分，可見一個夾著高麗菜絲和豬肉排的漢堡，加上特製配醬，獨有風味，而小編也指出「高麗航空的漢堡，實話說，比想像中好吃很多」、「這樣的漢堡，在台灣非常不容易吃到。」

▲▼北韓唯一航空公司「空姐顏值曝光」　揭飛機餐有漢堡：台灣難吃到。（圖／翻攝自臉書／朝鮮經貿文化情報 DPRK）

▲▼高麗航空的飛機餐有漢堡。（圖／翻攝自臉書／朝鮮經貿文化情報 DPRK）

▲▼北韓唯一航空公司「空姐顏值曝光」　揭飛機餐有漢堡：台灣難吃到。（圖／翻攝自臉書／朝鮮經貿文化情報 DPRK）

有網友看完好奇「請問漢堡不算是資本主義的速食產物嗎？」、「怎麼可以吃美帝的食物！」對此，粉專小編回應，最早的漢堡可能源於蒙古西征的騎兵，後來吃法傳到德國漢堡，經過演變，又有徳裔人士移民美國，將吃法帶去，才漸漸演變成現代定義的漢堡，「誰說這只能是美帝的食物？漢堡包是有歷史的」、「漢堡是世界人類美食史的一部分」。

至於有不少男網友醉翁之意不在酒，紛紛留言「為什麼朝鮮的女孩，人人都這樣美麗？」、「素顏都很美」、「如果遇到心儀的朝鮮空姐，可以大膽示愛追求嗎」、「照片看起來真的不錯」。粉專小編也回覆，「說真的，朝鮮女孩的美貌平均值是比較高的」掀起熱議。

▼英國《天空新聞》記者Tom Cheshire曾拍下高麗航空空服員照片，在網路上引發討論。

▼北韓高麗航空空姐。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓高麗航空、北韓國旗 。（圖／達志影像／美聯社）

▼高麗航空空姐服務外國媒體。（圖／翻攝自新華網）

▲▼ 高麗航空空姐服務外國媒體。（圖／翻攝自新華網）

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