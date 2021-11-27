嘉藥大學美麗饗宴、紅包場移師南議會　郭信良議長歡迎

▲台南市議會與嘉南藥理大學27日聯合舉辦「嘉藥好YOUNG議起來」活動，郭信良議長與蔡淑惠、王家貞、李啟維等議員，及嘉藥大學藥理學院施美份院長、化粧品系何文岳主任一同為活動揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會與嘉南藥理大學27日聯合舉辦「嘉藥好YOUNG議起來」活動，包括化粧品應用與管理系的「健康美麗饗宴」，以及熱音社成果發表「紅包場」，展現學生所學及豐富才藝，郭信良議長與蔡淑惠、王家貞、李啟維等議員，及嘉藥大學藥理學院施美份院長、化粧品系何文岳主任一同為活動揭幕，場面十分熱鬧。

郭信良議長指出，台南市議會是全民的議會，平時作為民意殿堂，讓議員們直接面對市府官員、監督市政；同時議會也是一個民眾可以隨時來親近的地方，除了議會主動舉辦活動，更是歡迎學校、團體們來借用議會場地，很高興能邀請到嘉南藥理大學把系所和社團的成果發表移到議會來。

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郭信良議長表示，平時學校的成果發表會都是在校園中舉辦，外界較難參與，今日的健康美麗饗宴有多種的彩妝、造型體驗，還有香膏、乾洗手DIY，民眾透過事前報名，在學生們協助下，一窺化粧品應用與管理系所教所學，非常難得。

郭信良議長特別推薦紅包場表演，他說嘉樂大學熱音社的學生們一手包辦美宣、攝影、主持，還結合學長姊及他校社團，共有8個學生樂團演出，呈現出學生統籌音樂會的能力，也讓民眾聽到他們音樂創作的能力，值得稱許。

郭信良議長當場並頒發感謝狀給活動贊助單位台南莎士比亞婚紗攝影公司、中華美甲整體造型職能認證協會、大台南指甲彩繪美容職業工會，及大高雄女子燙髮職業工會。這些單位提供材料及指導師資，讓學生們得到更多學習的機會。