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新魔王變種病毒來襲　在台印度生點燃百盞燭光盼疫情結束

▲▼印度學生與外籍學生在陽明交大點燈。陽明交大提供。（圖／陽明交大提供）

▲印度學生與外籍學生在陽明交大點燈，祈求新冠肺炎疫情快點結束（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

排燈節（Diwali）是印度重要節慶，透過點亮蠟燭或油燈來象徵光明與幸福，為了慶祝這個印度傳統節日，加上國際新冠肺炎疫情出現新變化，陽明交通大學師生們，昨（26日）晚在校園內點燃百盞燈光，替夜間的陽明交大抹上冉冉燭光，一方面讓讓更多台灣民眾認識印度文化，同時祈願全球新冠疫情盡快結束，來年大家平安健康。

陽明交大指出，目前共有187名印度生在陽明交大就讀，佔所有外籍生的26%，是所有國籍中比例最高的，其次分別是越南與印尼，主因是台灣在光電半導體產業優勢，多數印度生來台為的就是攻讀電機資訊博士。

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▲▼印度學生與外籍學生在陽明交大點燈。陽明交大提供。（圖／陽明交大提供）

▲▼活動現場有印度學生表演舞蹈並提供美食。（圖／陽明交大提供）

▲▼印度學生與外籍學生在陽明交大點燈。陽明交大提供。（圖／陽明交大提供）

主持籌辦這場活動的印度籍學生莎莎琪(Sakshi Saraswat)，現就讀環境科技博士學位學程，她說，11月正逢印度排燈節慶典，印度民眾剛渡過這個家家戶戶都會點上油燈、晚上施放爆竹煙火的重要節慶，而排燈節是印度教徒重要日子，印度教習慣透過這樣的儀式象徵以光明趕走黑暗，因為這是自己在台灣第一年，又逢全球疫情肆虐，心裡更是有所感觸，希望藉由這場活動為台灣、印度及世界祈福。

莎莎琪表示，自己初來台灣的時候，認為台灣人對印度的了解遠多於自己的想像，她意外發現許多身邊朋友都知道印度的飲食及茶文化，更讓莎莎琪想介紹印度的節慶與傳統文化給台灣的師長及同學。

莎莎琪計畫取得博士學位後，回到印度並進入大學教書，她說，將在台灣所習得的知識分享給更多印度學生，未來若有機會，也希望能與印度政府生態環境保護的相關部門合作，攜手保護全球人民的家園。

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