沒戴嘴套+狗鍊！高山犬飛撲咬「晨運男屁股濺血」　飼主挨告慘了

▲屏東地院。（圖／記者陳崑福攝）

記者莊智勝／屏東報導

屏東一名許姓男子108年8月清晨外出運動，不料卻在廟前遭到一隻高山犬撲咬，導致左側臀部留下一處約5公分長的傷口，許男憤而提告，並要求林姓飼主賠償醫藥費3912元、工作收入損失4萬5000元、及精神慰撫金18萬元。屏東地院審理後，依過失傷害罪判處林男拘役50日，得易科罰金，另須賠償近2萬元。

判決書指出，林男飼養高山犬一隻，108年8月4日清晨，將未戴上嘴套、狗鍊的犬隻交由張姓友人帶領外出，前往土地公廟前運動，不料該犬卻突然朝著同樣在運動的許男撲咬，造成其左臀血流如注，許憤而提出告訴。

林男到案時坦承犬隻未佩戴嘴套、繫狗鍊確有疏失，但當天是要因為帶狗狗下海玩才會沒綁繩；林男反控，許會逗弄他的高山犬，甚至還拿石頭丟牠，狗狗因此對許有戒心、進而攻擊，並稱對於醫藥費賠償沒有意見，其餘情狀尊重法院判決。

屏東地院簡易庭一審認為林男應負起過失責任，依過失傷害判處林男拘役50天，可易科罰金；另民事部分，一審法官僅判賠4912元，許男認為金額過低提起上訴，求償醫藥費3912元、工作收入損失4萬5000元、及精神慰撫金18萬元。屏東地院二審合議檢視許男傷勢及一切情狀後，認為一審判賠金額過低，林男應另再賠償1萬4390元。