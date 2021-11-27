剛逞慾完！噁男又當街獵豔還「連續嗨兩次」　她遭用完就丟崩潰





▲基隆男子連續對兩名女子猥褻、性侵，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／基隆報導

基隆萬姓男子身上沒錢，卻到小吃店用餐，之後又稱要回家拿錢，女店員只好跟著他回家拿，沒想到他卻趁機將人壓上床，所幸女店員奮力抵抗才得以逃脫。不僅如此，萬男還騙了一名有智能障礙的女子，稱要與對方交往結婚，將人騙到基隆文化中心猥褻、性侵得逞，完事後就將人丟包在火鍋店。案經2名女子提告，萬男最終被依法判刑4年6個月。

判決書指出，擔任粗工的萬男2019年5月18日下午3時許到小吃店用餐，而其明知自己沒錢，卻還在店內吃吃喝喝，還對女店員上下其手，店員事後察覺有異，要求他付清2500元的帳時，他卻稱身上沒帶錢，要外出領錢，女店員只好跟著一起去取錢。

萬男當時見女店員獨自一人跟著他，於是又謊稱錢放在家中，將人帶回家後竟直接將女店員壓在床上，接著撫摸女店員胸部、摀住口鼻等，並恐嚇，「沒有把你手腳綁起來就算不錯了，就算你回去店裡，也會去把抓你回家」等，直到他的友人見狀阻止，女店員才得以趁隙逃離。

不僅如此，事隔半個月後，萬男又在基隆醫院附近拐騙一名有智能障礙的女子，稱要與對方交往、結婚，甚至還拿出玉戒指當成定情信物，以此獲得女子信任，最終將人帶到基隆文化中心一處無人之處與女子發生性行為，接著又帶到男廁內性侵。

誇張的是，萬男完事後就將女子帶到火鍋店，之後逮到機會就趁隙離開，留下女子獨自一人坐在火鍋店內哭泣，引起店員注意，女子才哭著說，「我找不到我男朋友」，隨後經店員協助聯繫家人，全案才因此曝光。

案經2名女子報警提告，法官審理後認為，萬男不思循合法正當途徑消費，而獲取餐飲服務，屬於詐欺犯行，另外又為了滿足私慾，將女店員騙回家猥褻，還用暴力手段脅迫女店員；之後又對有智能障礙的女子下手，但考量他事後坦承犯行，以及其犯罪動機、目的、手段、所獲取財物及利益之價值，最終依詐欺、強制猥褻、乘機性交等罪將他判刑4年6個月。全案可上訴。