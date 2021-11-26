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北市無名女屍14年後終於回家！警積極翻查　超悲慘身世曝光

無名女屍14年後回家了　鑑識警熱心比對揭「弟殘障、妹水腦」超悲慘身世

▲郭女2008年在債務壓力下選擇輕生，因身上沒有證件而被當作無名屍處理，14年後才在警方幫助下得以回家，並由善心為她舉辦告別式。（翻攝畫面／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台北市郭姓女子命運多舛，多年前在2008年在債務壓力下選擇輕生離世，她當年8月在士林百齡橋下被發現，卻因身上沒有證件和可辨識物品而被當作無名屍處理，而新北市警局鑑識中心近年推定鑑定失蹤人口比對，警務員蘇愷安近日抽絲剝繭，終於確認其身分，讓她得以回家，卻也揭發郭女悲慘身世，目前已有善心單位協助處理喪葬費用。

據了解，台北市士林區百齡橋下2008年7月發現一具無名女屍，初步判斷無他殺嫌疑，但遺體身上沒有證件，也未發現可辨識物品，只能被當作無名屍處理，公告期滿後，骨灰便收埋在文山區富德靈骨樓。

新北市政府警察局刑事鑑識中心這幾年持續推動鑑定失蹤人口家屬DNA，蘇愷安透過資料，驚覺這具無名女屍被發現前3天，台北市一名郭姓女子突然離家失去音訊，家人隨即報警協尋，蘇愷安認為該名女屍極有可能就是當時失蹤的郭女，於是通知郭女的胞姊採集檢體送驗，透過DNA鑑定比對，最終確認身分，14年的漫漫長路，終於讓家屬找到失蹤的妹妹。

原來當年郭女才35歲，卻命運多舛、遇人不淑，自己想做小本生意，卻因經營問題而積欠債務，在經濟狀況不佳及心灰意冷下，竟選擇不告而別，讓家人最不願看到的結果，儘管DNA比對確定，但至今家人依然無法接受郭女已經死亡的事實。

而警方派人探視後更發現郭女家境十分辛苦，郭母已經老邁，弟弟領有殘障手冊，妹妹則從小就水腦開刀，其餘兄弟則在當水電臨時工或洗碗工維生，家境清寒男已處理後事，鑑識中心因而主動將此個案轉介給「中華民國善願愛心協會」，由該會志工集資3萬6000元慰問金給郭姊，並辦她舉辦一場遲了14年的告別式，結束後協會志工再將郭女骨灰罈移至新店區青潭寶塔存放。

鑑識中心主任黃國政也呼籲，失蹤人口的家屬，思思念念家人返家，這種心情大家都能體會，他說家中若有親人失蹤多年，千望不要放棄任何希望，可向警察局刑事鑑識中心請求協助，透過DNA採樣進行鑑驗比對，尋人過程中多一種管道，就多一次機會，更能盡快幫助親人找到回家的路。

蘇愷安則說，鑑識是孤獨但榮耀的工作，需要長時間的專注投入，他也希望未來能持續透過鑑識採證，協助破案及幫助更多家屬，讓公理與正義能夠伸張。

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