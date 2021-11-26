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公投亂大選？「民進黨失憶中」　鄭麗文：換個有能力的中選會主委

▲▼鄭麗文控陳其邁、蘇貞昌針對公投綁大選態度前後不一。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

▲鄭麗文控陳其邁、蘇貞昌針對公投綁大選態度前後不一。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

公投綁大選公投案將於12月18日登場，引起政黨之間為此針鋒相對。國民黨立委鄭麗文26日批評，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁過去都曾支持公投綁大選，如今卻把2018投票亂象怪給此制度，「民進黨為什麼只會怪人民、怪在野黨，就是不怪選務辦不好？」。

鄭麗文透過臉書表示，這個月初，民進黨黨團開記者會說，公投綁大選，投票亂象會重演，從而妨礙人民行使公投的權益。而民進黨立委莊瑞雄在公投說明會上稱公投綁大選增加選務人員會增加經費和社會成本，是公投亂大選。

鄭麗文批評，「竟然民進黨全黨失憶中，我們就來幫民進黨複習一下」。2013年蘇貞昌擔任民進黨主席時受訪表示「公投是人民直接民權的行使，2014年剛好有選舉，可以在節省經費的情形下，讓人民表示意見」、「如果可以跟選舉一起投票，更能讓民意可以直接表現」。

鄭麗文回顧，陳其邁於2017年民進黨修改公投法時，為了力挺公投綁大選，曾斥責國民黨「不要把公投當成毒蛇猛獸」，並指出全世界公投案都是和大選一起舉行」。2017年主導公投法成功，大幅下修公投提案、成案、通過門檻，18歲有公投權，及公投「應」併大選。

鄭麗文強調，而2018年十項公投案合併九合一選舉投票，但當年因公投綁大選，各地亂象層出不窮，所以現在2021年，民進黨才稱公投綁大選增加選務人員會增加經費和社會成本，是公投亂大選。

鄭麗文質疑，2018公投綁大選亂象層出不窮，民進黨為什麼只會怪人民、怪在野黨，就是不怪選務辦不好？她強調「這不是公民的錯，也不是公投的錯，是中選會的錯，是執政無能民進黨的錯」，過去民進黨把公投當成至高無上的神主牌，現在卻罵國民黨用公投亂台灣，民進黨如果沒有自信辦好選務，就請換一個有能力的中選會主委，不要再牽拖是別人的錯。

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關鍵字：

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