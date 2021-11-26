「新變種Nu」國外病例狂飆10倍　陳時中喊話：沒打疫苗的快打

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／台北報導

新冠變異株「Nu」（學名為B.1.1.529）來勢洶洶，目前已在全球引起超過70例病例，就連香港也出現2例，因此專家指出「新變種病毒的傳染力可能比Delta來得高」，對此，指揮官陳時中呼籲，現在疫苗是足夠的，沒打疫苗的快打。

本站稍早報導指出，綜合路透社與《每日郵報》報導，南非專家表示，B.1.1.529病毒的刺蛋白出現了至少32種突變，比Delta病毒多2倍，是目前已知新冠變種病毒中最多的一個，因此它的傳染力恐怕會比Delta高出不少，甚至可能會讓目前的疫苗效力下降。

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目前這種新變種病毒已在全球引起超過70例病例，其中3例來自波札那、香港2例，剩餘的都來自於南非。自B.1.1.529病毒在南非現蹤後，當地的每日新增病例從100人驟升10倍至1100人，不過科學家警告，由於非洲監控疫情的機制不完善，這個數字可能遠低於真實數字，因此人們不可掉以輕心。

嚴防「Nu新變種魔王」侵台，指揮官陳時中於今日記者會表示，再度呼籲現在沒打疫苗的加快速度，現在疫苗是足夠的，就近在醫療院所或衛生所都可預約施打，已經預約好的就照時間打，沒有預約也可以儘速到就近地預約施打。