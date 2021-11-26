老翁脫褲「猛啪」陰部紅腫外翻！母山羊遭性侵悲鳴慘死...恐判鞭刑

▲馬來西亞60歲男子因性侵母山羊致死被捕。（圖／翻攝自FMT）

記者羅翊宬／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州萬撓（Rawang）年約60歲的男子哈山（Shaari Hasan），今年7月被鄰居發現在房屋後方大膽裸露下半身、興致勃勃的前後搖動，正在性侵母山羊，現場傳來陣陣怪異的悲慘淒鳴聲，如此不自然的「人獸交」性侵行為，最終造成被害山羊慘死。按當地法律，哈山最重恐怕得面臨鞭刑、最高監禁20年。

根據馬來西亞《星報》（The Star）、印尼《點滴網》（detikNews）報導，60歲的哈珊其實才曾經面臨喪妻之痛，不過為了撫慰自己的寂寞感、以及滿足如同火山爆發般的高漲性慾，他竟於今年7月27日下午1時30分跑到鄰居房屋後方，以迅雷不及掩耳的速度脫下褲子，半裸的他就如同熟客般，像是鐘擺搖動「前後進出」該隻母山羊。

▲母山羊陰部紅腫，遭性侵慘死。（圖／翻攝自weirdkaya）

這場「禁斷之愛」造成母山羊慘死，現場傳來受害母山羊的陣陣哀嚎，同時伴隨著激烈的啪啪撞擊聲、以及男子滿足發洩的咆哮聲，像是在宣示主權般，身為母山羊的主人、45歲的女鄰居發現不對勁，連忙衝往現場營救母山羊，當她到場時，發現半裸的哈山正跨騎在奄奄一息的母山羊身上；而哈山發現東窗事發後，嚇得連忙逃離現場，綠色上衣、棕色褲子成為其犯案的證據。

事後，經過獸醫詳加驗屍，確認母山羊確實是因為慘遭性侵而身亡。警方隨後逮捕這名因喪妻而禁慾已久的哈山，控告他犯下動物疏忽罪、人獸交罪，而哈山被依違反《刑法》第377條起訴。

這場審判於當地時間26日開庭，起初哈山坦承犯罪，不過之後他卻表示綠色上衣、棕色褲子不是他的，隨後便提出無罪抗告；法院並未保釋哈山，該場審判將於12月24日提審。

據悉，該國《刑法》第377條的獸交罪中，哈山最重恐怕將被判處20年有期徒刑、邊形與罰款，而犯下動物疏忽罪則會被判處最重6個月徒刑、2000令吉（約新台幣13230元）。

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