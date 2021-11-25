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太愛挖耳屎！她耳朵竟長出「大蘑菇」　醫一看嚇：還在萌芽

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▲王女愛挖耳朵，結果耳道黴菌感染長出「小蘑菇」。（圖／翻攝自微博／沸点视频，下同）

實習記者黃品臻／綜合報導

有時太愛乾淨反而會出事！大陸即有一名女子「熱愛」挖耳屎，自己挖不夠，還到按摩店去「採耳」，沒想到耳道竟因此感染黴菌，在耳朵裡長出了大大的「小蘑菇」，非常嚇人。

綜合陸媒報導，湖南株洲一名王姓女子，日前因為耳朵不適而就醫，醫生檢查後發現她的耳道裡竟附著了「蘑菇」形狀的黴菌，也就是「耳道發霉」，經診斷為罹患「左耳真菌性外耳道炎」。

▲▼王女愛掏耳朵，結果耳道黴菌感染長出「小蘑菇」。（圖／翻攝自微博／沸点视频）

一問之下才知道，王女平時不但喜歡去按摩店「採耳」，還在網路上買了各種挖耳朵的工具，有時甚至把外耳道挖到有液體滲出。

而從陸網釋出的影片可以看到，王女的耳道內雖然看不到耳屎，卻有乳白色的菌狀物叢生，醫生更提到這些「蘑菇」有的已經長很大了，有的還在萌芽。

▲▼王女愛掏耳朵，結果耳道黴菌感染長出「小蘑菇」。（圖／翻攝自微博／沸点视频）

影片下方也有兒科醫生提醒民眾不要挖耳朵，因為耳屎有黏附灰塵、細菌，保護耳朵的作用，如果耳屎多，平時張嘴巴、咬東西，就會牽拉面部肌肉、促使耳屎往外移，這是自潔功能，「若耳屎實在太多，影響聽力，或者不舒服，應去醫院耳科，找專業人士清理治療，長期掏耳朵，容易損傷耳道和鼓膜，造成聽力下降或耳聾。反覆刺激，還可能誘發腫瘤。」

事實上，長庚兒科急診室醫師吳昌騰，也曾在臉書呼籲「與耳垢和平相處」。他提到，不少人都有用棉籤掏耳朵的經驗，但耳垢是耳朵中最常見的分泌物，在外耳道中看到少量耳垢也屬正常，且耳垢對耳朵有保護作用，因此自行掏耳多可能會造成耳垢栓塞惡化，以為清潔了耳朵，實際可能反而把耳垢推向了耳道深處。

醫師也指出，耳道內部皮膚非常脆弱，即便是使用棉籤，也有損傷耳道內部皮膚造成耳道發炎的風險，甚至嚴重會帶來耳膜破裂等情形。他也建議，若耳垢沒有對耳朵產生危害，以小指使用毛巾或紙巾清潔外耳道就好，若真的出現耳垢栓塞等情形，要就醫檢查，讓醫師用專業的方式處理。

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