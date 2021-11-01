兒踩空跌2公尺深化糞池　爸跳下營救困3小時雙雙溺斃

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記者黃翊婷／綜合報導

中國湖南省永州市葉姓男子10月28日帶著兩名兒子外出玩耍，沒想到小兒子不小心墜入2公尺深的化糞池內，他見狀趕緊跟著跳下營救，卻雙雙溺斃。

綜合《澎湃新聞》等陸媒報導，湖南永州市委宣傳部10月30日公布一起發生於冷水灘區的墜井事故，葉姓男子同月28日晚間7時許帶兩名兒子到麵館吃晚餐，飯後再陪著他們到對面人行道的綠化帶玩耍，沒想到小兒子一個不注意，竟然墜入還未完成鋪設蓋子的化糞池。

▼▲民眾及警消人員圍在事發地點旁救援，無奈父子倆送醫後仍宣告不治。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

葉男見狀連忙跳進化糞池內營救，卻因為池內深達2公尺，父子倆無法自行脫困。冷水灘區委、區政府接獲民眾通報，立即派警消人員前往救援，並於當日晚間10時45分將人救出，無奈父子倆緊急送往市中心的醫院搶救後，仍於深夜11時30分雙雙宣告不治。

事故發生之後掀起各界議論，網友認為相關單位應該究責，「化糞池不加蓋又沒有護欄、標示，這就是人禍吧」、「痛心，人間悲劇」、「應該嚴肅問責，過失犯罪」、「監管鬆散，責任心不強」。對此，冷水灘區委、區政府已成立專門的事故調查小組，事故原因目前仍在調查中，釐清之後會再對相關單位、人員進行懲處。