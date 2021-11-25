新變種病毒「Nu」威力恐勝Delta！　指揮中心：亞洲僅香港有案例

記者嚴云岑／台北報導

非洲波札那出現新冠變異株，學名為B.1.1.529，最終可能被命名為「Nu」，由於其刺突蛋白攜帶32種突變，傳染力恐勝Delta，香港也驗出個案。被問及台灣該如何因應？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前尚未監測到相關個案，亞洲也只有香港有案例，會持續加強監控。

B.1.1.529全球約有10起個案，分布3個國家。波札那出現3例，變異監控技術更加完善的南非發現6例，最近還有一名從南非返回香港的36歲男子確診。

這種病毒攜帶多種突變，與Beta變異株相似的K417N及E484A突變幫助躲避疫苗產生的抗體，Delta病毒上發現的N440K及紐約變種病毒上的S477N同樣與逃脫抗體的特性有關，極少同時出現的P681H及N679K突變可能使其更具疫苗抗性，曾在Alpha及Beta等病毒出現的N501Y使其更具傳染性。此外還有G446S、T478K、Q493K、G496S、Q498R及Y505H突變，但目前尚不清楚其特性為何。

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上述突變將使疫苗難以抵禦，因為現有疫苗只能訓練免疫系統識別舊版本的病毒。最先發現此病毒開始傳播的倫敦帝國學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）認為，這些突變相當「可怕」，這種病毒可能「比其他幾乎任何病毒都要糟糕」，包括目前在全世界佔主導地位的Delta病毒。

羅一鈞提到，B.1.1.529算是相當少見的變異株，國內每個境外移入個案都會送病毒基因定序，到目前為止包括明天要公佈的結果，都還沒有發現類似病毒株，指揮中心會持續監控。而截至上週統計，國內累積208人感染Delta病毒，除了43例本土外，其餘165例都是境外移入。