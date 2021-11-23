章魚、螃蟹及龍蝦有痛覺？　在英國「活煮」牠們將犯法

▲英國最新報告指出，章魚、螃蟹及龍蝦也有痛覺神經，並將這些動物列入「有知覺生物」名單中。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

實習記者黃靜芸／綜合報導

許多人會去釣蝦，甚至也有釣龍蝦及螃蟹等，都會直接將活生生的海鮮進行料理，認為這樣是新鮮的吃法，但在英國這樣的行為可能違法。根據英國政府的一項最新報告，章魚、螃蟹和龍蝦也有痛覺神經，感受得到痛苦與疼痛，該報告已將這些生物列入「有知覺生物」（sentient beings）名單中。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，倫敦經濟學院專家的報告考察了300項科學研究，以此評估感知證據，得出的結論為頭足類動物（如章魚、魷魚和墨魚）和十足類動物（如螃蟹、龍蝦和小龍蝦）應被視為眾生。此外，英國的《動物福利感知法》（Animal Welfare Sentience Bill）中，已經將脊椎動物視為有知覺動物。

倫敦政治經濟學院教授伯克（Jonathan Birch）表示，「我很高興看到政府實施了我團隊報告的核心建議」，他負責動物感知的項目，並補充，「章魚和其他頭足類動物多年來一直受到科學保護，但直到現在還沒有得到任何科學以外的保護」。

該法案將規定，在進行料理這些動物時不能「活煮」，需先用一些人道的外力將它們致死，例如電擊或急速冷凍，以降低他們痛苦的程度。

該報告使用了8種不同的方法來衡量感知力，包括學習能力、疼痛感受器、疼痛感受器及腦部之間的聯繫、對麻醉或鎮痛藥的反應，以及包括平衡威脅及保護免受傷或威脅在內的行為，發現有「強力的證據」表明這些動物是有知覺的，將其定義為「有感受的能力，例如痛苦、快樂、肌餓、口渴、溫暖、舒適和興奮的感受」。

此外，最近Netflix的紀錄片《我的章魚老師》劇中也展示了章魚的能力。章魚的大腦結構雖與人類不同，但牠與一些哺乳動物大腦有共通點，例如學習能力，牠會解決問題，甚至可能還會做夢。