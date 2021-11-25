27歲妹吞小粉丸治便秘！半年後腸道鬆垮「慘變熱水袋」　積便3公斤

▲便秘困擾不少民眾。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸上海一名27歲的女生萬萬沒想到，一顆日產瀉藥「小粉丸」開啟了她噩夢般的日子，僅僅半年從1粒見效到日吞100粒都沒用，最終求醫時，結腸已失去正常生理功能，如同鬆垮的熱水袋，而且還積便3公斤。

據《澎湃新聞》，27歲的陳夢（化名）在閨蜜的推薦下，開始服用日產瀉藥「小粉丸」，最初按照推薦劑量每天服1粒，效果驚艷，不僅「清腸」，更有減輕體重的意外驚喜。

然而過了一個月，藥效就開始打折扣，她不得不持續加大服用劑量，5粒、10粒、20粒，短短6個月，她每天的服用量就達到驚人的100粒。

可惜即便是如此大的用量，也僅能維持艱難的排便。陳夢每日被便秘和腹脹困擾，愈加焦慮，不敢吃東西，體重跌到了37公斤。

當時，陳夢正在澳洲留學，極低的體重加上越發嚴重的便秘，令她無法繼續學業，在當地多方求治無果後只能選擇中斷學業，頂著疫情回大陸。她日前來到上海市第十人民醫院結直腸病專科、腸道微生態診療中心李寧醫生的特需門診就診。

在李寧指導下，她做了全面的檢查與評估，除了貧血、低蛋白血症等嚴重營養不良表現，她的腸道還存在嚴重的器質性病變。由於長期服用刺激性瀉藥，陳夢腸道神經和平滑肌已不具備正常生理功能，結腸如同一個「鬆垮的熱水袋」，失去彈性，內部積存了大量糞便。經初步評估，積糞有3公斤之多。

報導指出，這款藥品成分是瀉藥中常見的「比沙可啶」，藥理機制「簡單粗暴」，就是直接刺激腸壁神經，引起腸道蠕動使人產生便意。

▲李寧醫生團隊決定採取菌群移植和腸內腸外聯合營養干預的辦法，幫助患者重建腸道健康生態。（圖／澎湃新聞）

李寧醫師表示，便秘患者的腸子就像耕田的瘦牛，長時間過量用藥是在不停地鞭打牠們、強行讓牠們走，打到最後牛就倒地不動了，而腸子一旦不動就有可能出現腸梗阻、巨結腸等嚴重的問題。

最終，李寧醫生團隊決定採取菌群移植和腸內腸外聯合營養干預的辦法，幫助患者重建腸道健康生態。通過8週的營養干預和4個療程的菌群移植治療，陳夢的體重上升到45公斤，並且恢復了正常的排便功能，不再需要依賴瀉藥輔助排便。

李寧醫生提醒，近年來，慢性便秘及相關並發症的發生率呈持續上升態勢。對於偶爾發生的排便不暢，在醫生或藥師指導下服用藥物進行乾預，作為臨時處置的方法，一般不會產生太大問題，但對於頻繁出現或持續時間較長的便秘，還是要選擇及時就醫，尋求專科醫師的幫助。