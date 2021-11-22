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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打破萬年頻道表！立委推頻道區塊強制入法　NCC：影響大需再討論

▲▼大豐有線電視董事長張銘志專訪。（圖／記者季相儒攝）
▲NCC目前尚無「有線電視頻道區塊化」具體做法，反而是立委先一步推動修法。（示意圖／資料照片）

記者陳世昌／台北報導

多位立法委員積極推動有線電視頻道區塊化、打破萬年頻道表，擬修《有線廣播電視法》第29條，強制同類型頻道需置於同一區塊播送，且頻道位置之規劃及變更，除違反「同類型頻道置於同一區塊播送」原則者外，NCC不得拒絕許可。NCC發言人翁柏宗表示，此項改變影層面極大，還需要更多討論。

立委陳歐珀、陳雪生、邱志偉等人近年持續推動有線電視改革，日前曾公開批評NCC藐視國會、不做為，把國會決議頻道依照頻道屬性大區塊化重新排列等要求視如糞土。

立委更進一步提出修法條文，針對《有廣法》第29條新增條文：

系統經營者應依頻道類型區分為五至十個區塊，同類型頻道置於同一區塊播送。

系統經營者依第一項規定申請頻道之規劃及其類型之變更時，其許可辦法由中央主管機關定之。 但關於頻道位置之規劃及變更，除違反「同類型頻道置於同一區塊播送」原則者外，中央主管機關不得拒絕許可。

上述修法，等於是將頻道區塊化強行入法，且NCC不能拒絕有線電視申請同類型頻道在同區塊內異動。

▲▼大豐有線電視董事長張銘志專訪。（圖／記者季相儒攝）
▲有線電視機房頭端。（示意圖／資料照片）

業者指出，多年來有線電視受困於類比時代舊制，頻道上下架制度僵便、新進頻道擠不進前80「黃金地段」，後段頻道類型破碎化不易被看見。即使有線電視已全面數位化，頻道編排卻無法從類比跨進數位，種種問題造成市場爭議不斷、好內容無法出頭、觀眾付費卻無權選擇、訂戶持續流失、產業看不到新氣象。如今這項修法的變化除了會大幅改變觀眾收視習慣，也或多或少削減了NCC、頻道代理商、有線電視系統商對頻道上、下架的實質控制力，可說是革命性的結構性變化。

事實上，NCC今年已委託研究有線電視頻道區塊化、頻道編碼機制，研究結論在9月出爐，受委託的台灣經濟研究院建議，政策優先選項可以3位數來編排頻道號碼，對基本頻道可以「雙載」方式，設定2至3年期間的過渡期同時保留原基本頻道頻位和新頻道頻位。

NCC主委陳耀祥表示，此研究結論仍需委員會討論，因頻道區塊化會攪動整個市場秩序，要很審慎。但據了解，研究結論出爐2個多月，NCC委員會沒有安排討論，尚無任何進一步動作。

發言人翁柏宗表示，有線電視頻道區塊化多年已是政策鼓勵方向，但要入法強制實施，仍需要更多討論形成共識，才能有效推動。

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