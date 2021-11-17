NCC邀《鏡電視》0持股董事長陳建平到會陳述



▲NCC審議《鏡電視新聞台》申請案，邀負責人陳建平12月1日到NCC陳述。（資料照片／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC17日審議《鏡電視新聞台》新設申請案，由於NCC委員對鏡電視股權結構，以及營運計畫中的公司治理、自律內控機制、財務狀況等執行能力，認為還有一些地方需要釐清，決議邀請其負責人陳建平及相關團隊12月1日到NCC陳述。



《鏡電視新聞台》於2019年12月首次提出申請設立衛星頻道，今年5月撤回舊案重送新案，新申請案董事長也由《鏡週刊》社長裴偉，變更為曾任立委、大眾銀行董事長的陳建平，該案於9月30日通過諮詢委員會初審，並在11月17日在NCC委員會議進行審質審議。



NCC代理發言人、主秘陳崇樹表示，《鏡電視新聞台》申設討論案，內容還有一些需要釐清，會請對方於12月1日會陳述，包括公司股權結構、負責人、營運方向等問題，還需要溝通清楚，包括公司治理、自律內控、財務狀況、執行能力等。





▲鏡電視110年5月撤件重送，董事長異動為陳建平，董監均為社會名人，但均為0持股，看不到真正的投資股東是誰。（圖／翻攝經濟部網站）



NCC內容處簡任視察陳書銘補充，鏡電視章程裡規定：董事過半數是自然人或非股東，所以目前董監事都是0持股。出錢的大股東沒有參與營運，與一般公司不同，NCC委員想了解未來公司治理情況如何？且營運計畫比較高標準，財務計畫是否可行？也是委員詢問重點之一。



根據經濟部登記資料，鏡電視包括董事長陳建平，董事李永豐、黃安捷、楊雅喆、盧宥伶，監察人劉志鵬等人，都是0持股，與一般公司非常不一樣。NCC官員表示，其出資大股東都是自然人，非法人。



鏡電視申設案除了因為是新設立的新聞台，引起外界注意，鏡電視的董監事也在申設過程中大換血，換成了紙風車文教基金會執行長李永豐 、電影人楊雅喆、前民視政治中心主任盧宥伶等人，董事名單看似非常符合NCC委員們的「偏好」，但卻又都是0持股的董事。

