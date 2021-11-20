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成功警分局運用M-Police人臉辨識系統　助迷途者返家

▲員警將老婦攙扶至巡邏車上。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲員警將老婦攙扶至巡邏車上。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

東河鄉泰源地區1名年過8旬張姓失智婦人，日前獨自外出且在省道郊區道路漫無目的行走，所幸在日間時段就被台東縣警察局成功分局泰源派出所員警發現異狀並予以關心，在老婦沒帶證件且失智無法敘明身分與住處的情況下，使用人臉辨識資料順利地協助其平安返家，避免憾事發生。

泰源派出所副所長高武雄、警員陳廉安於巡邏時接獲民眾電話通報，稱有1名老婦獨自行走於台23線34公里處。員警驅車趕往現場，隨後發現老婦頭戴斗笠步履蹣跚地行走在道路中間。員警詢問其身分或家人等聯繫資訊時，老婦皆答非所問，疑似有失智情形，遂使用M-Police人臉辨識系統查明老婦正確身分及詳細居住地，赫然發現該名張姓老婦為民國23年出生已87歲，隨後將老婦攙扶至巡邏車上，協助載其返回北源村住處，親屬確認老婦平安回家後向警方表示感謝，高副所長也提醒家屬往後一定要多加留意老婦人起居活動，避免再發生意外。

▲平安返回北源村住處。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲平安返回北源村住處。（圖／記者楊漢聲翻攝）

成功分局表示，員警執勤時若能多一分觀察及敏銳度，視民如親適時協助民眾解決困難，便可以提升社會的正能量。也呼籲民眾若有年紀較大的長者切勿讓其單獨出門，且應佩戴防走失手環或隨身攜帶紙條，記載姓名、家中電話及聯絡人等聯繫資訊，有助於警方、熱心人士協助返家或聯繫家人。親友若發生失蹤狀況時，應儘速向轄區警察派出所辦案處理，警察在單一窗口報案受理失蹤案件後將立即全力查找，協助失聯者返家團圓以避免發生意外。

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