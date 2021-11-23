陳吉仲用「人吃保健食品」比喻萊劑惹議　民進黨闢謠還原本意

▲農委會主委陳吉仲。（資料照／記者許展溢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨Podcast頻道「耳朵出遊不出油」最新一集邀請農委會主委陳吉仲與談，陳在談及添加萊劑等添加物時，以「人吃三餐外會吃一些保健食品」比喻，引發國民黨強烈抨擊。對此，民進黨發言人簡舒培23日晚間回應，從陳吉仲受訪原文的前後脈絡可以清楚得知，陳吉仲原意是指萊克多巴胺是一種飼料的添加物，陳從未說萊劑是人類食用的保健食品，自然沒有人類直接食用萊劑的問題。

簡舒培表示，美豬開放的標準符合國際標準的原則，自然也無所謂不符合食安的問題，國民黨硬是把萊劑說成是人類要食用的添加物，顯然是故意扭曲陳吉仲原意，更是故意要打烏賊戰。

簡舒培說，況且國民黨迄今仍然沒有講清楚為何當年可以開放美牛，如今卻反對開放美豬，國民黨不斷地攻擊美豬，不也一直打臉過去開放一樣符合標準的美牛的國民黨嗎？民進黨奉勸國民黨減少口水戰，認真面對台灣面對國際貿易的重要課題，繼續扭曲美豬的行為，只是凸顯國民黨反對台灣與美國建立正常貿易的立場。

陳吉仲也透過臉書表示，「在此嚴正澄清，本人從未說過萊劑是人類的保健食品，請相關人士勿扭曲解釋」，針對在訪問中所談到的萊克多巴胺為豬隻飼料添加物，其本意是指萊克多巴胺在豬隻餵食一般飼料時，為求其換肉率，所添加的飼料添加物，藉此讓瘦肉比例增加，請相關人士勿扭曲為人類保健食品。

陳吉仲在接受「耳朵出遊不出油」節目訪問時，被主持人問及萊克多巴胺是什麼，回應表示，「萊克多巴胺就是一個很簡單的一個產品，就是說，比如說豬你要養讓他長大，最後提供給我們當豬肉吃的時候，你除了給他吃飼料，飼料就是像玉米阿，或者是黃豆粕把它混合以外，你要添加一些添加物，就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品。」

陳吉仲也說，「某種程度萊克多巴胺就是一種飼料的添加物，其實瘦肉精有很多種，那為什麼簡稱瘦肉精？其實他就是讓他的那個換肉率裡面，讓那個瘦肉比肥肉還多。要不然它怎麼會叫瘦肉精？」