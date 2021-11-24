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超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」一封信：您讓人民痛苦了

▲▼蔡英文 蘇貞昌 陳其邁 民進黨四個不同意公投說明會 高雄場。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日全台治安問題嚴重，除了各地球棒打人事件之外，桃園一間超商的29歲蔡姓店員21日因規勸41歲的蔣姓紙雕家戴口罩，卻被對方持刀刺死。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，他收到一名有著3個孩子的年輕媽媽來信，認為過去支持總統蔡英文，但5年過去，要保護孩子卻變得好難。

桃園超商店員遭刺案發生後，引發社會關注，但總統蔡英文先貼出到屏東參加活動的貼文，引發網友怒火，隨後發出聲明，強調會持續檢討治安問題，將加強取締幫派犯罪、加強夜間巡邏，給予夜間工作者完善的保護。

黃暐瀚22日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，蔡英文目前最重要的任務是「四大公投」、「陳其邁連任高雄」及「鄭文燦選總統」等3件事，但他要提醒蔡英文，「請意識自己是中華民國的總統」。

接著，黃暐瀚播出蔡英文2016年的競選影片，稱這是一名年輕的媽媽傳給他並附上下一封信表示，之前將票投給蔡英文，但5年過去，看到現況發現要保護3個孩子變得好難。

▲▼黃暐瀚評論吳敦義排自己不分區。（圖／翻攝917 POP Radio 官方頻道）

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／翻攝917 POP Radio 官方頻道）

黃暐瀚詢問當初打從心底無怨無悔的支持者，現在5年過去了，情況的確沒有變得更好，但又不敢說出口，「你問問自己有沒有過得更好？有沒有後悔這個決定，但你後悔卻不敢講對不對？因為講了就變成支持國民黨，支持國民黨就變成中共同路人」。

黃暐瀚表示，這些支持者看到經濟、治安沒有改善，開始在心中質疑自己當初的決定，變得非常痛苦，「所以，蔡總統，您讓人民痛苦了」，坦言當總統就做好總統的職責，公投只是檢查民意走向，沒有什麼好拼的，拜託把社會安全網做好，讓人民可以安居樂業的生活。

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