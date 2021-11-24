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阿里山歲時生活節登場　體驗奮起湖舊時山中生活

▲▼阿里山歲時生活節 一同來感受奮起湖的懷舊時光。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼阿里山歲時生活節 一同來感受奮起湖的懷舊時光。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

一個地方的歲時習俗，反映著當地民情配合自然時序的變化，而發展出豐富細膩的山居歲月，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）24日舉辦阿里山歲時生活節記者會，介紹屬於大阿里山和奮起湖的自然風光，透過主題遊程讓遊客體驗奮起湖的舊時山中生活。

現場由立法院伍麗華委員特助、嘉義縣政府文化觀光局副局長李茂鍾、嘉義縣番路鄉農會代理總幹事盧淑惠、行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處觸口工作站與會代表、行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處奮起湖車站詹岳翰站長、嘉義警察局中埔分局觸口派出所所長董俊良、優遊吧斯(股)公司阿里山鄒族文化部落董事長鄭虞坪、嘉義縣原住民逐鹿社區合作社主席莊莫俄、嘉義縣阿里山石棹茶文化協會理事長林玉惠、嘉義縣新住民茶藝協會理事長魏珍群、嘉義市旅行商業同業公會理事長陳樺忠及轄內各村社區發展協會與各公協會與會代表等參與，在響亮的鄒族迎賓竹炮聲中為阿里山歲時生活節系列活動熱鬧揭開序幕。

▲▼阿里山歲時生活節 一同來感受奮起湖的懷舊時光。（圖／記者翁伊森翻攝）

奮起湖老老街，當地人稱「下腳店仔」，相傳自清朝嘉慶年間發展的聚落，早期鐵路未通時是阿里山木材農產品對外的轉運站，當時挑夫翻山越嶺來到奮起湖運送物資，在此進行交易而形成商業聚落，後因阿里山林業鐵道及牛車路的開通，商業活動漸往『頂頭店仔』（今奮起湖老街）匯集而逐漸式微。但老老街保存早期完整的檜木古樸屋舍與街道，處處充滿濃濃的古早氣息，訴說著奮起湖鐵道與伐木時期興盛的歷史。

為讓更多旅客體驗奮起湖的自然與人文之美，阿里山管理處自12月起分別辦理下列活動：奮起湖是臺灣賞冬螢最佳地點，擁有全世界特殊冬天螢火蟲「鋸角雪螢」，每年11月～12月，便會在森林中振翅飛翔，在寒冷冬天裡散發點點螢光。阿里山螢火蟲系列活動將由奮起湖冬螢開啟序幕，12月4及5日，將舉辦星空餐桌主題活動(限額60名)，以及12月11、12、18和19日舉辦夜遊奮起湖之節氣主題遊程，歡迎大家一起來欣賞寒冬森林裡閃亮精靈的美麗舞姿，感受屬於奮起湖的季節、文化、時序交織而成的歲時。

▲▼阿里山歲時生活節 一同來感受奮起湖的懷舊時光。（圖／記者翁伊森翻攝）

明 (111)年1月20日至3月31日，配合農曆年節喜慶的氣氛，舉辦點亮奮起湖主題活動，透過光影和燈籠布置，營造舊時華燈初上，工人洗滌一天疲憊後準備享受夜間綻放的氛圍，要讓慢步在老街的遊客，感受彷彿回到民國初年的繁華歲月。另在111年2月5日至2月28日周末假日將舉辦畚箕湖文創市集，搭配畚箕湖老職人手作體驗(包含手作竹扇體驗、火車餅DIY體驗、小木屐DIY體驗、手作豆腐體驗、手洗愛玉體驗、米餅創意吃法)，讓遊客預約體驗最在地深度文化之旅。

當然奮起湖名聞遐邇的便當更是不容錯過，每年均吸引遊客不遠千里而至品嘗。明(111)年3月15日至4月15日將以奮起湖地方職人為主角，強調料理職人手作奮起湖鐵路便當的專業形象，透過多元的活動來串聯及開發懷舊便當包裝設計，重新形塑奮起湖鐵路懷舊便當新意象。

阿里山管理處處長洪維新表示，為更深度行銷地方業者與在地特色，促使產業升級以及打造地方新形象，這兩年阿里山管理處將全力行銷及營造奮起湖地區，透過奮起湖獨特的人文、自然、歷史與文化軌跡，重新打造老街、老老街和林業鐵道融合交織所呈現的山城人文氛圍，歡迎全國的旅客到奮起湖來細細品味。

阿里山管理處誠摯邀請四季暢遊阿里山，相關活動資訊可隨時關注「阿里山 新印象」粉絲專頁(https://www.facebook.com/Alishan.nsa/)或至阿里山國家風景區官網(http://www.ali-nsa.net/)查詢；奮起湖冬螢季主題遊程歡迎至「阿里山EASY GO」電商平台(https://alishan.welcometw.com/)選購。 

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