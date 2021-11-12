奮起湖鐵道拍「慾茶園」裸照　17歲少女非常滿意...男友糗了

▲程姓男子帶著當時年僅17歲的女友到奮起湖拍下裸露性器官之照片，事後被彰化地院依法判其有期徒刑3月。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／彰化報導

程姓男子和當時年僅17歲的少女小花（化名）為男女朋友，程男明知小花當時未成年，卻帶著小花2人一起到嘉義奮起湖，拍攝小花穿著學生服、裸露生殖器官的「慾茶園」裸照。彰化地院審理後，依拍攝少年猥褻行為電子訊號罪，判程男有期徒刑3月，得易科罰金。

判決書指出，程姓男子當時和年僅17歲的少女小花交往，2人為男女朋友關係，程男在2017年時帶著小花2人一起前往嘉義奮起湖遊玩，但在遊玩過程中，程男竟持數位相機拍下小花穿著學生制服，或趴、或坐、上廁所、將左腳抬起等裸露生殖器官，具有性暗示的裸露照片，並將照片存在命名為「慾茶園」的資料夾內。事後，程男被查獲後慘被依法送辦。

庭審時，程男向法官喊冤，坦承自己確實有拍下女友裸照，但強調他所拍下的照片是「藝術照」，無關色情，是藝術還是色情，端看觀覽者主觀的想法，何況當時小花已年滿17歲，有性自主決定權，他也不知道拍攝已滿16歲少女之照片會觸法，而他拍攝照片只是為了要私藏，並無對外販售或公開之意圖。

程男的辯護人也幫其辯稱指出，程男所拍下女友的裸照部分為小花角色扮演的藝術照，並無性暗示，何況當今社會風氣開放，主張程男所拍攝的照片並不會引起一般人之羞恥感或厭惡感。

不過彰化地院勘驗程男所拍攝的照片，此次涉及裸露的照片共有3張，第一張為小花蹲坐在地上、上小號的照片、第二張為小花趴在桌上，臀部、性器官裸露照、第三張則為小花坐在鐵路月台上，左腳抬起之性器官裸露照，認為照片相當露骨，容易與「性」產生聯想，具有目的性，已涉及兒童色情，難認為程男所說之「藝術照」。

法官指出，現今為網路發達年代，這些涉及兒童色情的電子訊號容易發送，且很有可能永遠不會消失，更無法知道少年在同意當時，是否已經清楚知道風險，進而有能力掌控風險，審酌程男當時並未針對小花私密部位進行特寫，且2人是情侶關係，當天也有拍攝不具色情、性暗示之照片；事後小花也表示未被程男侵害其權力，反而非常滿意當天所拍攝之照片等語，依拍攝少年猥褻行為電子訊號罪，判程男有期徒刑3月，得易科罰金。