42號隧道開工！打通阿里山森鐵最後一哩路...預計2023全線通車

▲▼ 阿里山鐵路42號隧道復建工程動工 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山森林鐵路全線恢復通車最後一哩路42號隧道復建工程，由縣長翁章梁、立委王美惠、林務局副局長林澔貞、林鐵及文資處長黃妙修、阿里山鄉長杜力泉和鄒族頭目、長老等人主持動工，大家手拿金鐵鎚釘上保護林業鐵路軌道安全的「道釘」，象徵工程「鐵釘成功」，也代表著工程團隊將顧好每個小細節，讓工程如期如質在111年底完工，112年全線通車。

阿里山鐵路42 號隧道復建工程採尊重自然生態與環境永續的減法工程為規劃原則，經地質鑽探成果，工址為高強度岩類，因此以迴隧隧道方式經過，取代明隧道與橋梁劃過崩塌地，銜接既有43號隧道，減少洞口開挖，並利用既有道路出入，不新闢施工便道，達到最小地貌與地景擾動、兼顧安全及自然景觀還原等多重目標。

隧道開挖所產生土石方量利用毗鄰既有土石堆置場，以分階方式進行回填及噴植原生草種進行復育，避免土石外運造成空氣、噪音及交通影響。

原42號隧道將保存原有原貌，工程竣工後，以主題列車方式進行文資景點導覽與解說，並規劃設置景觀解說平台，做為歷史文化教育場所。

動工典禮場地以既有42號隧道東洞口作為背景，隧道內點亮如機關車頭燈的溫暖黃光，象徵隧道復建後火車即將駛出，並利用阿里山鐵路路線的枕木舖設作為活動舞台，周邊也展示維護路線安全所使用砸道機、起道機、軌距尺、十字鎬…等難得一見的器具。



動工祈福儀式由鄒族特富野社頭目汪義福、鄒族特富野社長老陳明川、石明華、安金立巫師及來吉部落梁崇效主席，面對東邊以豬肉、自釀酒、糯米年糕等祭祀用品，誠心用鄒族母語向山神說明工程即將進行，過程中並邀請翁章梁等人向山神敬酒，祈求山神保佑施工人員出入安全，工程順利完工。

98年88莫拉克風災重創阿里山林業鐵路，全線421處毀損，陸續修復後，42號隧道修復是當時最後一件復建工程，104年9月全線試運轉成功，沒想到幾天後的9月28日又因杜鵑颱風造成42號隧道崩塌。

王美惠表示，阿里山小火車是台灣驕傲的標誌，也是她小時候的記憶，她分享出國旅遊只要說阿里山小火車「噗、噗」，都能獲得掌聲，非常期待林鐵全線通車，更高興能跟所有嘉賓一起見證這歷史性的一刻。

黃妙修指出，42隧道復建工程雖然經過ㄧ波（杜鵑災害）三折（部落會議、環境影響評估、文化景觀審議），但卻也處處有溫暖，感謝來自部落、中央與地方、立委、專家學者和民間團體的一路支持，更感謝汪頭目帶領族人向山神祈福，工程必定順利。

黃妙修說，8日的動工以「順遂逐光」為主軸，邀請58位對阿里山鐵路有重要貢獻的貴賓，共同見證這歷史性的一刻，111年底工程各沿線包括鹿麻產、竹崎、祝山等場站都將如期完工，112年全線通車後，將帶動台灣邁向國際的觀光亮點。

翁章梁說，阿里山森林鐵路是國際知名景點，42號隧道復建工程歷經5年努力，排除萬難，終於動工了，他要感謝很多人的努力，112年林鐵就要跟大家見面了，到時候包括從嘉義市製材廠到祝山鐵路沿線，以及具有設計感的車站復舊都將呈現在大家面前，展現不一樣的鐵道風情，發展潛力無限，請大家一起期待。

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