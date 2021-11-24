新竹哥下匝道「前方刷2排車」　唯獨他慘罰4000元！原因氣炸

▲匝道出口塞車，原PO壓白線慘罰4000元。（圖／翻攝竹北大小事）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導，日前有民眾行駛高速公路，因雨天沒開燈被檢舉，下場被罰4500元！如今有新竹車主討拍，10月底開車往科學園區路上，因匝道出口塞車，一線道變兩排併行，自己也往右側靠邊行駛，不料遭後方車主檢舉，如今收到4000元罰單讓他欲哭無淚。

一名男網友在臉書社團《竹北大小事》森77表示，10月27日早上7時許，行經68快速道路科學園區匝道出口時，由於前方大塞車，原本一條車道頓時變成兩排車併行緩緩前進，怎料原PO卻因此吃上4000元罰單。

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罰單明細顯示，是遭後方的民眾檢舉，違規事實是「行駛快速公路違規使用路肩」，依據道路交通管理處罰條例第33條1項9款，於是開罰4000元。

從照片可見，當時原PO卡在車陣中，且前方也有一排車，不單單只有他的車子壓在白線上，讓原PO直言難以接受，「鄉親們小心啦，68快速道路科學園區匝道出口，有檢舉魔人在專門拍照，塞車中右輪壓白線被罰，是正在塞車中喔，為了避免不塞後車，車輛靠邊靜止不動。」

▲車主收罰單好崩潰 。（圖／翻攝竹北大小事）



文章曝光後，當地民眾熱議，「真的覺得遇到擊敗人了」、「這種檢舉太誇張了」、「下次就擋在這檢舉魔人前面，一路擋到分兩道再說」、「後面有行車記錄器就知道是誰了」、「可以去監理所網站申訴，我之前也被檢舉過，後來罰單有被取消」、「新竹這類檢舉過頭的檢舉魔人很多，真的要小心」、「為什麼相關單位也不審核一下狀況，只要檢舉就開單呢」、「這種過度檢舉，真是讓人無法接受，不知道這邊塞車之苦，真扯」。

不過有網友認為，「理性討論此事，事實上，你就是踩線了，雖然這麼做，是為了讓大家排隊可以順暢一點，但有想過嗎？在高架道路上，只劃一線車道，理論上這是有乘載重量限制的安全考量，我不是支持檢舉，但在這案例，無故的增加橋樑的負載本來就是有風險的，試著申訴吧，但我相信可能不一定有機會翻案」。