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領證發現已婚20年「老公竟是親妹夫」　她當場傻眼：完全不知道！

▲▼ 丈夫竟是親妹夫。（圖／翻攝自秒拍）

▲郭女發現自己已婚20年，丈夫竟是親妹夫。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸河南焦作一名郭姓女子近日與男友去領證，結果發現自己在20年前，與親妹夫辦理了結婚登記，而她完全不知情！她崩潰表示，「難道我這輩子不結婚了嗎？」

▲▼ 丈夫竟是親妹夫。（圖／翻攝自秒拍）

▲郭女的男友。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，郭女近日與男友去領證時，被戶政事務所告知，她早在2001年已經結婚了，且結婚對象是親妹夫。聽到消息後她非常震驚，稱自己曾在2004年結婚，當時還能辦理。更離奇的是，妹妹與妹夫也在同年領證，等於妹夫跟兩姊妹都有婚姻關係。

對此，戶政事務所人員解釋，因10幾年前老系統不健全，幾次婚姻登記是當時村裡提供的資料，且設施簡陋，人員通過看人、戶口本、身分證、大隊出的證明，就辦理了婚姻登記；由於年代久遠，當初究竟發生什麼事他們也不清楚。

當被問及是誰出的主意時，郭女的男友表示，是郭女妹妹的公公說的。面對記者詢問，郭女妹妹態度十分蠻橫，直接開嗆「你起訴我啊」。

▲▼ 丈夫竟是親妹夫。（圖／翻攝自秒拍）

▲相關文件。（圖／翻攝自秒拍）

經過多方查詢，村委會工作人員表示，郭女妹妹的公公以前在村委會任職，可能是他開具了婚姻登記的相關證明，所以郭妹妹可以拿郭女的身分證領證，而2006年又可以再次跟妹夫結婚。

該工作人員接著稱，也可能是公公替他們開了「未婚證明」，但這種行為一定是違規違紀的。目前當地民政等相關部門已經介入。

針對此次風波，郭妹的公公則是不予回應，甚至掛斷記者電話。郭女憤怒表示，妹妹的公公甚至要求她不要結婚，這輩子都不要領證，「肯定要他給我一個說法！」

消息傳出後引發網友熱議，「被自己妹妹坑了，感覺是個羅生門」、「這妹妹可真坑，還有她公公太壞了！」、「她妹幹嘛這樣子？怪惡心的」、「看不懂動機+1」。

►►影片傳送門

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