光頭男「活剁貓尾」太驚悚！警：上傳者「有頭髮」非影中人

▲一名疑似住在台中的男子殘忍虐貓，引發網友瘋傳。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者白珈陽／台中報導

有網友23日將一段殘忍影片上傳臉書社團，影片中1名身穿黃色外套的光頭男子，持生魚片刀將灰色小貓的尾巴剁下，部分網友指稱案發地點位在台中，也有網友認為是自導自演，懷疑貼文者就是嫌犯，不過原PO否認，並稱已向警方報案。警方證實，報案人郭姓男子確非影中人，但上傳虐待動物影片已觸犯動保法，將處以1年以下有期徒刑、3萬元以下罰金；至於案發地點目前仍在確認。

昨日有民眾將該影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，並透露影片中的男子疑似是住在台中，希望網友協助肉搜。消息一出，影片馬上被轉傳至各大社團，許多網友也紛紛痛批，「這些泯滅人性挑戰司法毀壞道德的人，我每每看到就如同看見吸毒殺人無罪無死刑般的難受啊」、「台中有人活生生殺貓，請求大家幫忙鬧大！」

不過原PO事後又將影片刪除，讓部分網友懷疑，原PO就是影片中的光頭男子，「那五官樣貌，根本就是同一人在自導自演」、「刪文就很此地無銀三百兩」。對此，原PO則澄清，自己已向警方報案，並且是警方要求撤文，不能散播出去，「如果大家真想這樣子不聽人解釋，那我扛，大家以為我不想找出此人嗎？」

對此，受理報案的鹿港警分局指出，接獲報案後前往報案人釐清，確認報案人30多歲郭姓男子「留有頭髮」，與影片中光頭男子是不同人，為求謹慎，目前仍在比對郭男家中環境是否與影片背景相符，初步判斷為不同環境。

警方表示，即使郭男不是影中虐貓人，但郭上傳虐待動物影像至網路社群，已觸犯動保法第27-1條，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金，將依法送辦。另外，影片中的光頭男已觸犯動保法第25條，將處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

針對網友指稱光頭男係住台中，台中市刑大已與鹿港警方密切聯繫，積極搜查光頭男所在地點。