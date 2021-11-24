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城管狗咬傷78歲老太太！耍特權還拿出警棍　牽出百萬案外案GG了

▲▼ 安陽狗咬人。（圖／翻攝自微博）

▲ 事發畫面。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸河南安陽「狗咬人」牽出多起案外案，狗主人被爆曾詐騙百萬人民幣，事件愈演愈烈。官方23日晚發布通報，對涉案的7名人員作出處分，當中涉事人王新剛被處以黨內嚴重警告、撤職並調離執法職位。

綜合陸媒報導，河南安陽一名78歲的耿姓婦人日前在散步時，被王新剛所飼養的2隻黑色大型貴賓犬撲傷。事發影片顯示，2隻狗站立時，甚至可搭到耿婦人的肩膀處。

耿婦人的家人接受媒體採訪時表示，老人被狗拽著圍住咬，6個牙印和抓痕印很清楚，狗主人卻說不是他的狗咬的，是老太太自己摔的。

▼ 兩隻貴賓犬突然撲向耿姓婦人。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 安陽狗咬人。（圖／翻攝自微博）

隨後，河南當地媒體曾多次與耿婦人家屬前往公安、城管等部門，希望對此事件進行管理、處罰，但在節目中，安陽市城市管理執法局執法中隊負責人表示，「大型犬城管只管發證，咬人歸公安部門管理。」

但多位公安部門工作人員表示，「犬的管理、辦證應該屬於城市管理部門，咬人是狗主人縱容指使，那就構成了故意傷害。」

記者又聯繫到安陽市城市管理執法局，希望查處禁養犬隻，但王新剛及其家人始終沒有開門，城市管理執法局表示「拒不開門，只能要求隊員加強巡查」。

▲▼ 安陽狗咬人。（圖／翻攝自微博）

▲傷口。（圖／翻攝自微博）

此後，耿婦人家屬再度出動，前往王新剛任職的安陽市市場監管綜合行政執法支隊對其進行舉報，「王新剛是公職人員，已經觸犯了公職人員政務處分法里的『違反社會公序良俗，嚴重違反家庭美德社會公德』條例，我們要求相關部門對他進行違紀處分。」

在此過程中，從安陽市市場監管綜合行政執法支隊辦公區內走出了一群人，與記者及耿大娘家人間發生衝突，其中有人攜帶警棍等器具！

近日王新剛再被爆身為公職人員，卻做出黑社會的事，妻子李小迎8年前還詐騙100萬元人民幣不還，逃之夭夭。對此官方表示，工作組已責成安陽市委政法委牽頭，組織市政法單位和殷都區公安局、檢察院對該案件進行復核。

▲▼ 安陽狗咬人。（圖／翻攝自微博）

▲事件不斷發酵牽扯出案外案。（圖／翻攝自微博）

此事之所以發展到今天，除養犬人的行為之外，與當地城管、公安部門沒有積極履行職責也有密切關係。河南安陽23日晚通報稱，安陽市委、市政府責令安陽市城市管理局、市市場監管局、市公安局文峰分局、文峰區中華路街道辦事處四個單位作出深刻檢查，並在全市通報批評，共有7人被處理，當中王新剛被處以黨內嚴重警告、撤職並調離執法職位。

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